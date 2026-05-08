Il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnier a Burgas, la corsa rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel Paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 km che condurranno a Veliko Tarnovo. In mezzo qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare tre Gran Premi della Montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso: Byala Pass (7,7 km al 4,6% con picchi del 10%), Vratnik Pass (9,1 km al 4,4% con picchi dell'11%) e il Passo del Monastero di Lyaskovets (3,9 km al 6,8% con punte al 14%), quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa.

Gli orari della seconda tappa

Partenza neutralizzata: ore 11.50

Partenza dal km 0: 12.05

Red Bull km*: tra le 16.36 e le 17.03

Arrivo: tra le 16.59 e le 17.29

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.