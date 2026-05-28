"Solo" 151 km, ma con sei Gran Premi della Montagna. La 19^ tappa del Giro d'Italia è quella che può indirizzare definitivamente la classifica generale della corsa. C'è la Cima Coppi dell'edizione, vale a dire la vetta più alta: è il Passo Giau, 2233 metri di altitudine, ovviamente un GPM di 1^ categoria lungo quasi 10 km con una pendenza media superiore al 9% e con picchi che arrivano al 14%. Come se questo non bastasse, sarà la quarta di sei ascese previste. Si inizia dal Passo Duran, da iniziare a scalare già dopo meno di 50 km, seguito in rapida sequenza da Coi e Palafavera (due GPM di 2^ categoria). Dopo la discesa del Giau la frazione non sarà affatto finita: seguono il Passo Falzarego, sempre di 2^ categoria e dello stesso livello l'arrivo ad Alleghe, ai Piani di Pezzé, ultima fatica breve (5 km) ma terribile, con 9,6% di pendenza e picco massimo del 15%. Jonas Vingegaard finora ha dominato negli arrivi in salita, la sua maglia rosa è blindata ma potrebbe regalarsi un'altra vittoria, anche per il gusto di provare a eguagliare i sei successi di tappa di Pogacar nel 2024. Alle sue spalle sarà battaglia per il podio.