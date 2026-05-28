Oggi una classica del Nord-Est italiano, tra le colline del Prosecco: partenza dalla provincia di Trento (Fai della Paganella) e arrivo a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. Con l'iconico Muro di Ca' del Poggio nel finale che potrebbe riservare sorprese. Un ottimo antipasto in vista delle grandi salite di venerdì e sabato
Orario Red Bull km: 16.45-17.04
Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.
Gli orari di oggi
- Partenza neutralizzata: 13.15
- Partenza dal km 0: 13.30
- Arrivo: 17.07-17.29
È il giorno della 18^ tappa
Buongiorno dal Giro! Quella che ci attende oggi è una classica del Nord-Est italiano, tra le colline del Prosecco: partenza dalla provincia di Trento (Fai della Paganella) e arrivo a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. Con l'iconico Muro di Ca' del Poggio nel finale che potrebbe riservare sorprese.