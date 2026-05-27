Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro d'Italia, 18^ tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: percorso e altimetria

Ciclismo

Una classica del Nord-Est italiano, tra le colline del Prosecco: partenza dalla provincia di Trento (Fai della Paganella) e arrivo a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. Con l'iconico Muro di Ca' del Poggio nel finale che potrebbe riservare sorprese. Un ottimo antipasto in vista delle grandi salite 

LE CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRATI

L'antipasto alla scorpacciata di salite che ci attende nel weekend è una frazione insidiosa, ricca di saliscendi dall'inizio alla fine, una classica del Nord-Est italiano in partenza dalla provincia di Trento (Fai della Paganella) e destinata nell'Alta Marca trevigiana, a Pieve di Soligo. Adattissima ai finisseur e ai cacciatori di tappa. Due i Gran Premi della Montagna: Fastro (di 3^ cat.) nel finale il Muro di Ca’ del Poggio (4^ cat.), che merita un capitolo a parte. Perché ormai non è una semplice salita, ma un piccolo teatro del ciclismo tra le Colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. A San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, si presenta breve e spietato: 1,1 km al 12,3%, con punte al 19% che non concedono respiro. Diventato un simbolo anche grazie al gemellaggio con muri iconici come Grammont e Mûr-de-Bretagne, con l’idea di una rete europea delle salite leggendarie. Ma è il Giro d’Italia ad averlo consacrato: passaggi frequenti dal 2009 lo trasformano ogni volta in una festa popolare. Lunghezza di 171 km, dislivello di 2.000 metri

L'altimetria della 18^ tappa

L'altimetria della 18^ tappa

Gli orari

  • Partenza neutralizzata: 13.15
  • Partenza dal km 0: 13.30
  • Red Bull km*: 16.45-17.04
  • Arrivo: 17.07-17.29

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Valgren vince la 17^ tappa, Vingegaard in rosa

live Ciclismo

Il danese vince la 17^ frazione grazie a un attacco solitario a un chilometro dal traguardo di...

Giro d'Italia, la presentazione della 17^ tappa

Ciclismo

Il Giro torna a 'casa' dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita...

Vingegaard vince la 16^ tappa, crolla Pellizzari

GIRO D'ITALIA

Il danese stacca tutti a 7 km dalla fine e vince la sua quarta tappa da dominatore assoluto di...

Zanoncello, testata a un avversario: squalificato

Ciclismo

Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber durante la 15^ tappa a Milano ha tirato una testata...

Il Giro scala i monti svizzeri: domani 16^ tappa

Ciclismo

Dopo la giornata di riposo di lunedì, martedì il Giro ripartirà da Bellinzona per la 16^ tappa,...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS