L'antipasto alla scorpacciata di salite che ci attende nel weekend è una frazione insidiosa, ricca di saliscendi dall'inizio alla fine, una classica del Nord-Est italiano in partenza dalla provincia di Trento (Fai della Paganella) e destinata nell'Alta Marca trevigiana, a Pieve di Soligo. Adattissima ai finisseur e ai cacciatori di tappa. Due i Gran Premi della Montagna: Fastro (di 3^ cat.) nel finale il Muro di Ca’ del Poggio (4^ cat.), che merita un capitolo a parte. Perché ormai non è una semplice salita, ma un piccolo teatro del ciclismo tra le Colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. A San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, si presenta breve e spietato: 1,1 km al 12,3%, con punte al 19% che non concedono respiro. Diventato un simbolo anche grazie al gemellaggio con muri iconici come Grammont e Mûr-de-Bretagne, con l’idea di una rete europea delle salite leggendarie. Ma è il Giro d’Italia ad averlo consacrato: passaggi frequenti dal 2009 lo trasformano ogni volta in una festa popolare. Lunghezza di 171 km, dislivello di 2.000 metri.