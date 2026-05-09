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Giro d'Italia, la 3^ tappa da Plovdiv a Sofia: percorso e altimetria

Ciclismo

Ultimo sforzo in Bulgaria della carovana rosa prima del trasferimento in Italia. Si arriva nella capitale, Sofia. Passaggio duro sul Borovets Pass, ma a più di 70 km dal traguardo: eviterà la volata di gruppo?

LE CLASSIFICHE DEL GIRO - IL PERCORSO

Finisce l'esperienza del Giro d'Italia in Bulgaria. Dopo le vittorie di Magnier a Burgas e di Silva a Veliko Tarnovo, l'ultima frazione prima del ritorno in Italia prevede l'arrivo nella capitale, Sofia, al termine di 175 km con inizio a Plovdiv. In mezzo anche una salita che potrebbe testare le gambe dei corridori, il Borovets Pass (lunga 9,2 km con pendenza media del 5,4% e picchi dell'11%). La sua collocazione, a oltre 70 km dal traguardo, potrebbe renderla ininfluente ai fini del risultato di tappa. Se anche ci fossero fughe o attacchi, le squadre dei velocisti avrebbero tutto il tempo per cercare di ricucire il distacco. La seconda frazione però ha insegnato come nessuno scenario possa essere dato per scontato.

Terza tappa Giro

Gli orari della terza tappa

  • Partenza neutralizzata: ore 12.05
  • Partenza dal km 0: 12.15
  • Red Bull km*: tra le 15.48 e le 16.09
  • Arrivo: tra le 16.03 e le 16.25

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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