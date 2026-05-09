Finisce l'esperienza del Giro d'Italia in Bulgaria. Dopo le vittorie di Magnier a Burgas e di Silva a Veliko Tarnovo, l'ultima frazione prima del ritorno in Italia prevede l'arrivo nella capitale, Sofia, al termine di 175 km con inizio a Plovdiv. In mezzo anche una salita che potrebbe testare le gambe dei corridori, il Borovets Pass (lunga 9,2 km con pendenza media del 5,4% e picchi dell'11%). La sua collocazione, a oltre 70 km dal traguardo, potrebbe renderla ininfluente ai fini del risultato di tappa. Se anche ci fossero fughe o attacchi, le squadre dei velocisti avrebbero tutto il tempo per cercare di ricucire il distacco. La seconda frazione però ha insegnato come nessuno scenario possa essere dato per scontato.