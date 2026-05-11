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Giro d'Italia, la 4^ tappa da Catanzaro a Cosenza: percorso e altimetria

Ciclismo

Il giorno di riposo ha ricaricato le batterie al gruppo. Si riparte dalla Calabria, il via a Catanzaro, l'arrivo a Cosenza. Un'asperità, il Cozzo Tunno a 921m, poi una lunga discesa che potrebbe agevolare fughe. Tappa che si preannuncia divertente

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO - I PARTECIPANTI

Dopo il primo giorno di riposo, si torna in Italia per una tappa breve (138 km) ma con un finale decisamente movimentato. Non dovrebbe essere la giornata adatta ai velocisti perché, dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Tunno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori che, sfruttando la discesa, sono in grado di arrivare a Cosenza per giocarsi una volata ristretta.

giro 4 tappa

Gli orari della quarta tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.40
  • Partenza dal km 0: 14.00
  • Red Bull km*:  16.49-17.07
  • Arrivo: 17.03-17.23

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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