Il Blockhaus è la Montagna Sacra del Giro d'Italia

È una delle salite sacre del ciclismo. E ha scritto pagine di Storia non solo del Giro ma anche – come avamposto contro il brigantaggio – nel sud dell’Italia post-unitaria. Su quel terribile arrivo della 12ª tappa, la Caserta-Blockhaus, il 31 maggio 1967 Merckx divenne… Merckx. Poi seguiranno Fuente, Bitossi, persino Argentin, Garzelli, Quintana, Hindley e, unica beata tra le donne, Bradbury… Ma la ‘casa di sassi’ sarà per sempre la dimora-epifania del futuro Cannibale