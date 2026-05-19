VIA ALLA CRONO!
Il primo dei 167 corridori in gara è Frank van den Broek (Team Picnic PostNL Raisin).
Dopo il secondo giorno di riposo in questo Giro d'Italia, la corsa rosa riparte con la 10^ tappa, la cronometro Viareggio-Massa. Il grande favorito oggi è il nostro Filippo Ganna, specialista nelle prove contro il tempo e oggi il tracciato è proprio adatto, 42 km senza alcuna asperità. In classifica generale possono cambiare tante cose: Vingegaard punta a fare il vuoto. Il racconto della corsa minuto per minuto e le news LIVE
GIRO D'ITALIA 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE
in evidenza
7 volte campione nazionale irlandese a cronometro. Era un astro nascente per le prove contro il tempo, anche se non ha mai realmente rispettato le aspettative.
Max Walscheid mette la freccia...
Diversi atleti, poco avvezzi alla disciplina, sfrutteranno questa giornata per sciogliere le gambe, senza spingere al massimo. L’unico obiettivo è rimanere dentro il tempo massimo ed essere più freschi possibile in vista dei prossimi giorni.
Per via dell'acquazzone caduto sulla Versilia un paio d'ore fa.
Max Walscheid (Lidl Trek), che su un percorso pianeggiante come questo può far valere le sue lunghe leve; e Johan Price Pejtersen (Alpecin-PremierTech), campione del mondo tra gli U23 nel 2021 e due volte campione europeo, sempre tra gli U23.
Il primo in Viale Regina Margherita dopo 16,7 km, poi Forte dei Marmi dopo 28,9 km e Rinchiostra dopo 38,4 km.
Il primo dei 167 corridori in gara è Frank van den Broek (Team Picnic PostNL Raisin).
Il Giro non proponeva una crono così lunga dal 2015, quando i corridori affrontarono i 59,4 chilometri della Treviso-Valdobbiadene.
Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe del Blockhaus, dei muri marchigiani e di Corno alle Scale, ieri il Giro d'Italia 2026 si è preso la seconda giornata di riposo. Un lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi l'unica frazione contro il tempo di questo Giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con il nostro Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa a Eulalio.
Dopo il lunedì di riposo al Giro d'Italia, seguito alle fatiche della domenica con la 9^ tappa vinta da Vingegaard a Corno alle Scale, il Giro riparte oggi con l'unica frazione a cronometro: la 10^ tappa da Viareggio a Massa. Il percorso e cosa aspettarci
Nella giornata di ieri nuova operazione al cuore per Mario Cipollini. Lo stesso fuoriclasse, recordman di vittorie al Giro con 42 successi di tappa, ha voluto rassicurare sulle sue condizioni con un video dall'ospedale
Tutte le squadre e i corridori partecipanti a questo Giro d'Italia. E quelli che hanno dovuto alzare bandiera bianca..
Qui tutte le tappe del Giro 2026: quelle già concluse con i vincitori e la maglia rosa di ogni giorno. E le tappe che da oggi in poi i corridori dovranno affrontare
2400 metri di dislivello e 184 chilometri totali: la nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale vissuta dall'interno. Tra fatica, sogni, tattica e regole rigidissime
Il portoghese Eulalio è riuscito a conservare la maglia rosa fino al giorno di riposo, passando indenne la tappa di Corno alle Scale. Ma già oggi tante cose possono cambiare nella classifica. Qui tutte le graduatorie delle diverse maglie
Buongiorno e buon Giro!
Dopo il secondo lunedì di riposo la corsa rosa riparte oggi con la Viareggio-Massa, 42 km a cronometro adatta agli specialisti. Il grande favorito è il nostro Pippo Ganna. Qui tutti gli aggiornamenti e le news minuto per minuto
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Dopo il lunedì di riposo al Giro d'Italia, seguito alle fatiche della domenica con la 9^ tappa...
Le Grand Depart del Tour de France torna a casa per la 115^ edizione, che si svolgerà nel 2028:...
Con un video postato sui social, Mario Cipollini ha voluto rassicurare i suoi tifosi appena...
Jonas Vingegaard a Corno alle Scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la 9^ tappa...