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Giro d'Italia, la 10^ tappa in diretta live

live Ciclismo

A cura di Alfredo Corallo

Dopo il secondo giorno di riposo in questo Giro d'Italia, la corsa rosa riparte con la 10^ tappa, la cronometro Viareggio-Massa. Il grande favorito oggi è il nostro Filippo Ganna, specialista nelle prove contro il tempo e oggi il tracciato è proprio adatto, 42 km senza alcuna asperità. In classifica generale possono cambiare tante cose: Vingegaard punta a fare il vuoto. Il racconto della corsa minuto per minuto e le news LIVE

GIRO D'ITALIA 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE

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LIVE

Scatta anche Ryan Mullen (NSN)

7 volte campione nazionale irlandese a cronometro. Era un astro nascente per le prove contro il tempo, anche se non ha mai realmente rispettato le aspettative.

Partito anche Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Primo 'sorpasso' di giornata

Max Walscheid mette la freccia...

Giornata di 'riposo' in più per tanti gregari

Diversi atleti, poco avvezzi alla disciplina, sfrutteranno questa giornata per sciogliere le gambe, senza spingere al massimo. L’unico obiettivo è rimanere dentro il tempo massimo ed essere più freschi possibile in vista dei prossimi giorni.

La prossima 'infornata' di corridori

start list

Asfalto bagnato per la pioggia

Per via dell'acquazzone caduto sulla Versilia un paio d'ore fa.

Due specialisti da tenere d'occhio nella prima parte della crono

Max Walscheid (Lidl Trek), che su un percorso pianeggiante come questo può far valere le sue lunghe leve; e Johan Price Pejtersen (Alpecin-PremierTech), campione del mondo tra gli U23 nel 2021 e due volte campione europeo, sempre tra gli U23.

Gli ultimi 15 prenderanno il via separati tra loro da 3 minuti

La start list dei primi 20 in pedana

La start list dei primi 20

I corridori scatteranno distanziati di 60 secondi l’uno dall’altro

Tre rilevamenti

Il primo in Viale Regina Margherita dopo 16,7 km, poi Forte dei Marmi dopo 28,9 km e Rinchiostra dopo 38,4 km.

si parte!

VIA ALLA CRONO!

Il primo dei 167 corridori in gara è Frank van den Broek (Team Picnic PostNL Raisin).

Il Giro non proponeva una crono così lunga dal 2015, quando i corridori affrontarono i 59,4 chilometri della Treviso-Valdobbiadene.

Alla scoperta di Viareggio e Massa

L'orario di partenza di alcuni dei big

La video presentazione della crono di oggi

L'altimetria della tappa di oggi:

L'altimetria della tappa di oggi

La crono tabella:

  • Partenza primo corridore: 13.15
  • Arrivo ultimo corridore: 17-15

Le caratteristiche della crono di oggi

Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe del Blockhaus, dei muri marchigiani e di Corno alle Scale, ieri il Giro d'Italia 2026 si è preso la seconda giornata di riposo. Un lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi l'unica frazione contro il tempo di questo Giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con il nostro Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa a Eulalio.

Oggi l'unica cronometro di questo Giro

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Il miglior giovane: due italiani in top 5

  1. Afonso Eulalio - 38:49:44
  2. Mathys Rondel +5'01''
  3. Giulio Pellizzari +5'15''
  4. Markel Beloki +6'02''
  5. Davide Piganzoli +6'11''

La classifica scalatori: Vingegaard domina

  1. Jonas Vingegaard - 111 punti
  2. Diego Pablo Sevilla - 60 punti
  3. Felix Gall - 48 punti
  4. Einer Rubio - 22 punti
  5. Igor Arrieta - 18 punti

La classifica a punti: Magnier in ciclamino

  1. Paul Magnier - 130 punti
  2. Jhonatan Narvaez - 86 punti
  3. Jonathan Milan - 76 punti
  4. Davide Ballerini - 70 punti
  5. Manuele Tarozzi - 48 punti

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La top 10 della classifica generale

  1. Afonso Eulalio in 38:49:44
  2. Jonas Vingegaard +2:24
  3. Felix Gall +2:59
  4. ai Hindley +4:32
  5. Christian Scaroni +4:43
  6. Thymen Arensman +5:00
  7. Mathys Rondel +5:01
  8. Ben O’Connor +5:03
  9. Giulio Pellizzari +5:15
  10. Michael Storer +5:20

Il bilancio di questa prima parte di Giro

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Un ripasso delle classifiche

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Dopo il giorno di riposo si riparte!

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Dopo il secondo lunedì di riposo la corsa rosa riparte oggi con la Viareggio-Massa, 42 km a cronometro adatta agli specialisti. Il grande favorito è il nostro Pippo Ganna. Qui tutti gli aggiornamenti e le news minuto per minuto

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