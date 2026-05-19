Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe del Blockhaus, dei muri marchigiani e di Corno alle Scale, ieri il Giro d'Italia 2026 si è preso la seconda giornata di riposo. Un lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi l'unica frazione contro il tempo di questo Giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con il nostro Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa a Eulalio.