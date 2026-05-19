42 chilometri percorsi in 45’53” a una media oraria spaventosa: 54,921 km/h. Sono i numeri, clamorosi, di Filippo Ganna nella 10^ tappa del Giro d'Italia 2026, semplicemente stravinta. Il secondo, il compagno di squadra Arensman, è arrivato con 1'54'' di ritardo. E altri numeri lo consegnano alla storia: 7 cronometro vinte al Giro, come Merckx, con il solo Moser davanti a 12. L'azzurro si gode la vittoria, ma ora guarda anche al resto di questa corsa rosa con nuovi obiettivi: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile lo scorso inverno per prepararci alle cronometro, e si vede anche dai corridori di classifica della squadra: per esempio Thymen Arensman, secondo oggi come alla Tirreno Adriatico. È una bella vittoria per noi oggi, possiamo goderci questa serata e poi concentrarci sulle tappe rimanenti del Giro. Mi è piaciuto correre una cronometro così lunga e senza salite. Da oggi inizia un altro Giro per Filippo. Quello di oggi era un obiettivo enorme per me, ma voglio provare a vincere un’altra tappa. Magari venerdì, nella frazione di casa (la 13^ frazione da Alessandra a Vaerbania, ndr)", aggiunge il 29enne piemontese della Ineos