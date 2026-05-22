Non vinceva al Giro d'Italia da 5 anni, in assoluto da quasi 2. Alberto Bettiol ha interrotto due digiuni pesanti grazie al successo nella 13^ tappa di questa corsa rosa da Alessandria a Verbania. Entrato nella fuga di giornata, è stato decisivo lo scatto solitario nel tratto finale della salita dell'Ungiasca: " Conoscevo molto bene il percorso, la mia fidanzata e la sua famiglia abitano qui vicino. Il compagno della mamma è anche motociclista e mi ha fatto ripetere spesso l'ultima salita. Ieri sera continuava a mandarmi video della discesa", ha raccontato a "Il processo alla tappa" sulla Rai.

"Nel ciclismo il fattore umano conta ancora tanto"

Bettiol ha voluto sottolineare il lavoro che gli ha consentito di tornare a gioire: "Noi corridori facciamo molti sacrifici, siamo spesso in ritiro, lontani da casa e dagli affetti. Scherzavo con Eulalio (la maglia rosa, ndr), con alcuni miei compagni di squadra e con lo stesso Jonas Vingegaard per il fatto che passo molto più tempo con loro che con la mia famiglia. Per questo è spesso difficile godersi le gioie che arrivano, ma stavolta voglio farlo. Nella tappa di domani (in Valle d'Aosta, ndr) andrò pianissimo con i velocisti, mi voglio godere il panorama", ha aggiunto. Scherzi a parte, il corridore dell'Astana non rimarrà a guardare nel resto del Giro: "La mia squadra sta facendo una grande corsa, voglio continare a dare il mio contributo". Sempre nel suo stile: "Oggi c'è molta più scentificità nella preparazione tra calorie e watt, ma credo che nel ciclismo l'aspetto umano conti ancora molto. Oggi ho seguito l'istinto, nessuno dall'ammiraglia mi aveva chiesto di scattare. Quando ho visto il cartello ai -150, sapevo che quella era l'ultima rampa. Sono partito e poi speravo di guadagnare in discesa. Per fortuna è andata bene".