Dopo la partenza dal Piemonte nell'ultima edizione, anche il via della Vuelta 2028 potrebbe avvenire in Italia. La Regione Sardegna ha inserito una variazione di bilancio di 7,5 milioni di euro per l'organizzazione dell'evento. L'obiettivo è il rafforzamento delle imprese turistiche e il consolidamento della regione tra le destinazioni d'eccellenza per il turismo sportivo

Fabio Aru entusiasmò Italia e Spagna nel 2015 vincendo la Vuelta. Entusiasmò soprattutto la sua terra, la Sardegna. A distanza di 13 anni quel legame tra Vuelta e Sardegna si potrebbe rinnovare. La Regione Sardegna è interessata a ospitare le prime tappe della corsa spagnola nel 2028 . Lo scorso anno lo start fu dal Piemonte, nella prossima edizione si partirà da Montecarlo e nel 2028 potrebbe essere la volta dell'isola sarda.

L'iniziativa della Regione

Nella strategia di valorizzazione dei territori attraverso i grandi eventi sportivi, come le regate preliminari della Coppa America in programma proprio in questi giorni a Cagliari, la giunta della Regione Sardegna ha inserito nella variazione di bilancio all'attenzione del Consiglio regionale 7.500.000 di euro per l'organizzazione de La Vuelta a España nel 2028. Nella relazione allegata al disegno di legge, che proprio ieri ha iniziato il suo iter in commissione Bilancio, si legge che l'evento "rappresenta una delle tre competizioni più prestigiose al mondo caratterizzata da una rilevanza mediatica consolidata e la sua realizzazione nell'Isola si colloca nell'obiettivo strategico per rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese turistiche e commerciali, puntando a intercettare nuovi flussi internazionali e consolidare il posizionamento regionale tra le destinazioni d'eccellenza per il turismo sportivo". Per restare sempre in tema di ciclismo è stato previsto anche uno stanziamento di 2.035.000 euro per l'organizzazione de La Coppa Italia delle Regioni - Giro di Sardegna, in programmazione nel 2027, "per rilanciare la tradizione nazionale unendola a valori di sostenibilità, salute, pari opportunità, mobilità in sicurezza". "La spesa complessiva per le due manifestazioni non si limita alla copertura dei costi organizzativi ma configura l'acquisto di un pacchetto integrato di servizi di promozione turistica, culturale e sportiva che garantisce un impatto duraturo sul tessuto economico e sociale della Sardegna", si legge ancora nella relazione.