Tour de France, la 20^ tappa in diretta live: Galibier e ancora Alpe d'Huez
Al Tour de France va in scena la penultima tappa, la "regina" di questa Grande Boucle: quasi 5500 metri di dislivello con Croix de Fer, Telegraphe, Galibier, Sarenne e ancora l'Alpe d'Huez. Una frazione durissima, con Pogacar pronto a scrivere altre pagine di storia. Poi domani il grande finale a Parigi. Qui tutti gli aggiornamenti e la cronaca in diretta
TOUR 2026: CLASSIFICHE - PARTECIPANTI - PERCORSO - LA TAPPA DI OGGI
in evidenza
Tour de France 2026, tutto quello che c'è da sapere:
- Il percorso di oggi
- Ieri il trionfo di Pogacar: battuto il record di Pantani sull'Alpe d'Huez
- Il pazzesco incidente di Rubio: l'ammiraglia inchioda, lui va a sbattere e si ritira
- Le classifiche
- Tutte le tappe del Tour 2026
- I partecipanti e i ritirati
- L'albo d'oro
- I corridori con più tappe vinte al Tour: Pogi a un passo da Hinault
L'ultima chance...
È l'ultima chance di rimanere nella storia di questo Tour e, perché no, entrare per sempre nella leggenda del ciclismo. I tre GPM Hors-Categoriebasterebbero da soli a determinare il valore di una vittoria in questa 20^e penultima tappa in partenza da Bourg-d'Oisanstre, già definita come la regina della Grande Boucle 2026. Montagne epiche, da far tremare i polsi. Nell'ordine: Col de la Croix de Fer (HC, 24 km al 5,2% di pendenza media), Col du Télégraphe (1^ cat., 11,9 km al 7,1%), Col du Galibier (HC, 11,7 km al 6,9%) e Col de Sarenne (HC, 12,8 km al 7,3%). Se non fosse sufficiente, l'arrivo è stato collocato nuovamente sull'Alpe d'Huez, a 1850 d'altitudine. Dopo 170,9 km di fatica e un dislivello complessivo di 5450 metri. È qui, dove hanno trionfato i più grandi, che sarà incoronato il re, prima della passerella in giallo fiammante sugli Champs-Elysées. Tutti gli indizi portano al quinto 'anello' di Pogacar, ma anche Sua Maestà Tadej dovrà sudarselo!
Tra poco il via alla tappa regina: la presentazione
È la tappa regina di questa edizione, quella che potrebbe regalare ancora un ultimo, sorprendente sussulto alla classifica generale, dominata da Pogacar. Partenza da Bourg-d'Oisanstre, con tre montagne mitiche da scalare: Col du Télégraphe, Galibier e l’Alpe d’Huez, sede dell'arrivo per la seconda volta consecutiva. Domenica la passerella di Parigi
Tour de France, la presentazione della 20^ tappaVai al contenuto
Rubio: 20 punti di sutura ed esami in ospedale
Dopo l'impatto, per il corridore della Movistar sono stati necessari 20 punti di sutura. In seguito, ha raggiunto l'ospedale di Grenoble per gli esami clinici
Le immagini dell'incidente di Rubio
Pazzesco incidente per Rubio
Un brutto episodio nella tappa dell'Alpe d'Huez al Tour de France. L'ammiraglia della UAE, per non investire un tifoso che era in mezzo alla strada, inchioda: Einer Rubio, corridore della Movistar, non ha potuto evitare l'impatto ed è andato a sbattere sul lunotto posteriore dell'auto. Il corridore è stato costretto al ritiro: 20 punti di sutura al volo e trasferimento all'ospedale di Grenoble
Pazzesco incidente al Tour de France, Einer Rubio sbatte contro un'ammiraglia: costretto al ritiro. IL VIDEOVai al contenuto
Affini abbandona il Tour
Caduto nella cronometro dei campionati italiani, Edoardo Affini era riuscito, con un recupero lampo, a prendere il via alla Grande Boucle. Il ritiro alla penultima tappa
Tour de France 2026, tutti i corridori partecipanti e i ritirati: out AffiniVai al contenuto
Maglia bianca: sfida Del Toro-Seixas
- Isaac Del Toro in 68h 02'42''
- Paul Seixas +24''
- Lenny Martinez +3'18"
- Juan Ayuso +6'16''
- Davide Piganzoli +46'15"
Scalatori: Carapaz in maglia a pois
- Richard Carapaz - 91 punti
- Tadej Pogacar - 90 punti
- Valentin Paret-Peintre - 84 punti
- Remco Evenepoel - 42 punti
- Lenny Martinez - 37 punti
La classifica a punti: Pedersen consolida la maglia verde
- Mads Pedersen - 502 punti
- Jasper Philipsen - 445 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 230 punti
La classifica generale: dominio Pogacar
- 1) POGACAR Tadej 67h53'
- 2) EVENEPOEL Remco +7'11"
- 3) DEL TORO Isaac +9'42''
- 4) SEIXAS Paul +10'06"
- 5) MARTINEZ Lenny +13'
- 6) SKJELMOSE Mattias +13'09"
- 7) AYUSO Juan +15'58''
- 8) CARAPAZ Richard +21'15"
- 9) PIDCOCK Thomas +21'30''
- 10) JEGAT Jordan +23'21''
Il foglio firma in diretta prima di una tappa durissima...
Le classifiche
Carapaz nuova Maglia a pois, crollo di Ayuso. Di seguito l'ordine di arrivo di ieri e tutte le classifiche
Le classifiche del Tour de France dopo la 19^ tappaVai al contenuto
Tutti i vincitori di tappa finora:
Tour de France 2026, il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
Pogacar a due tappe da Hinault...
Tadej Pogacar con la vittoria nella 19^ frazione del Tour 2026 ha superato un mito come André Leducq e con 26 vittorie di tappa nella Grande Boucle mette nel mirino Bernard Hinault (28 vittorie). E il sogno di superare Merckx e Cavendish. Qui la classifica di chi ha conquistato più tappe al Tour de France e gli italiani più vincenti (guidano Bartali e Cipollini)
Tour de France, Pogacar domina l'Alpe d'Huez: ora è a -2 da Hinault come numero di tappe vinteVai al contenuto
Seixas: "Uno dei giorni più duri in sella a una bici"
"L’Alpe d’Huez: è stato terribile e sfiancante... uno dei giorni più duri della mia vita in sella a una bici. Un enorme grazie ai ragazzi che si sono spaccati per me tutto il giorno. Senza la squadra, impossibile essere dove sono" queste le parole del giovane astro nascente del ciclismo francese, ancora in lotta per il terzo posto e la maglia bianca nella classifica generale
Il confronto Pogacar-Pantani sull'Alpe d'Huez
Record POGACAR 2026
- Tempo: 35’26” (-1'24")
- Velocità media: 23.38 km/h
- VAM: 1887 m/h
- Watt: 440-450
- W/kg: 6.7-6.9 (66 kg)
Record PANTANI 1995
- Tempo: 36’50” (+1'24")
- Velocità media: 22.58 km/h
- VAM: 1822-1850 m/h
- Watt: 395-415
- W/kg: 6,8 (56 kg)
Pogacar: "Vincere sull'Alpe d'Huez pazzesco"
Lo sloveno è stato fenomenale anche ieri, conquistando la vetta dell'Alpe d'Huez per la prima volta in carriera dopo una rimonta d'altri tempi, ipotecando di fatto il trionfo del suo 5° Tour. "Ho dovuto lottare con degli ottimi corridori - spiega dopo la vittoria della 19^ tappa - ma loro hanno un po' giocato alla fine e io ne ho approfittato". Pogacar batte anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani e resisteva dal 1995
Pogacar: 'Vincere sull'Alpe d'Huez è speciale, qualcosa di pazzesco'Vai al contenuto
Gli highlights della tappa di ieri
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