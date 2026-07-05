Per i francesi, il Tour inizierà lunedì. Perché la corsa lascerà la Catalogna per approdare in patria; e perché sarà la prima tappa veramente tosta di questa edizione. Con la bellezza di quattro Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita sui Pirenei Orientali di Les Angles (3^ cat., 1,7 km al 6,5% di pendenza media) dopo 195 km e un dislivello complessivo di 3.950 metri. Dura, già poco dopo la partenza di Granollers con la salita di Saint Feliu de Codines (3^ cat., 7,6 km al 4,5%); anche se l'attesa maggiore sarà riservata all'ascesa del Col de Toses, al km 127, candidata a teatro del primo, 'vero' duello Pogacar-Vingegaard: un GPM di 1^ categoria di 9,3 km al 6,5%. Da non sottovalutare il Col du Calvaire (3^ cat., 11,4 km al 4,1%), antipasto dell'ultima scalata di giornata. Che potrebbe regalarci sorprese in chiave Classifica generale.