Tour de France, la 3^ tappa da Granollers a Les Angles: percorso e altimetriaCICLISMO
Ancora una partenza dalla Catalogna (Granollers), ma l'arrivo in salita di Les Angles segnerà il ritorno alla casa madre francese della Grande Boucle. Una tappa dura, che si chiuderà sui Pinerei Orientali dopo 195 km e potrebbe già provocare i primi scossoni in Classifica generale
Per i francesi, il Tour inizierà lunedì. Perché la corsa lascerà la Catalogna per approdare in patria; e perché sarà la prima tappa veramente tosta di questa edizione. Con la bellezza di quattro Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita sui Pirenei Orientali di Les Angles (3^ cat., 1,7 km al 6,5% di pendenza media) dopo 195 km e un dislivello complessivo di 3.950 metri. Dura, già poco dopo la partenza di Granollers con la salita di Saint Feliu de Codines (3^ cat., 7,6 km al 4,5%); anche se l'attesa maggiore sarà riservata all'ascesa del Col de Toses, al km 127, candidata a teatro del primo, 'vero' duello Pogacar-Vingegaard: un GPM di 1^ categoria di 9,3 km al 6,5%. Da non sottovalutare il Col du Calvaire (3^ cat., 11,4 km al 4,1%), antipasto dell'ultima scalata di giornata. Che potrebbe regalarci sorprese in chiave Classifica generale.
Percorso e altimetria della 3^tappa
Gli orari
- Orario della partenza neutralizzata: 12.10
- Orario di partenza dal km 0: 12.20
- Orario di arrivo: tra le 16.54 e le 17.23