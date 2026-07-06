Dopo aver trovato la prima vittoria da professionista al Sibiu Tour, Lorenzo Mark Finn si è ripetuto e ha conquistato la seconda tappa di fila della corsa romena. Il giovane azzurro, reduce dal successo al Giro d'Italia Next Gen e campione del mondo Under 23 in carica, è primo nella classifica generale. Per lui oggi anche un piccolo spavento quando, durante la fuga in salita, ha visto spuntare un orso che gli ha attraversato la strada a pochi passi di distanza. Di seguito, il VIDEO dell'inaspettato incontro