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Sibiu Tour: Lorenzo Finn vince la tappa ed evita un orso per strada!

Ciclismo

Dopo aver trovato la prima vittoria da professionista al Sibiu Tour, Lorenzo Mark Finn si è ripetuto e ha conquistato la seconda tappa di fila della corsa romena. Il giovane azzurro, reduce dal successo al Giro d'Italia Next Gen e campione del mondo Under 23 in carica, è primo nella classifica generale. Per lui oggi anche un piccolo spavento quando, durante la fuga in salita, ha visto spuntare un orso che gli ha attraversato la strada a pochi passi di distanza. Di seguito, il VIDEO dell'inaspettato incontro

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