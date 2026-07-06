Terza tappa del Tour de France, da Granollers a Les Angles, pesantemente condizionata dagli incendi che stanno purtroppo interessando i Pirenei orientali. Non ci sarà il passaggio della carovana e il pubblico è stato invitato a non recarsi sul percorso, che sarà affrontato dai corridori e dai mezzi strettamente necessari per la corsa. Questo per agevolare il lavoro di pompieri e mezzi di soccorso impegnati ad affrontare le fiamme

La terza tappa del Tour de France 2026, da Granollers a Les Angles, pesantemente condizionata dagli incendi che stanno affliggendo la regione dei Pirenei orientali. L'organizzazione della corsa e la Prefettura della Regione hanno concordato, insieme, alcune misure per consentire lo svolgimento della corsa e al tempo stesso non mettere in difficoltà pompieri e mezzi di soccorso impegnati a spegnere e circoscrivere le fiamme. Per questo motivo è stato deciso che la carovana al seguito del Tour non attraverserà il percorso; in secondo luogo, nella frazione di oggi saranno impegnati solo i corridori e i mezzi tecnici strettamente necessari; inoltre, è stata rivolta una richiesta formale e ufficiale al pubblico a non presentarsi lungo il percorso. Come si legge nel comunicato congiunto: "Il Tour de France si svolgerà quindi in un formato eccezionale, basato su un'organizzazione autonoma e su operazioni notevolmente ridotte, coerenti con i vincoli operativi imposti dalla situazione. Queste misure riflettono il piano adottato in questa fase, data la situazione attuale. Poiché la situazione rimane altamente mutevole, potrebbero essere apportati ulteriori aggiustamenti. Dato l'elevatissimo rischio, si esortano tutti a prestare la massima attenzione"