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Tour de France, la 10^ tappa da Aurillac a Le Lioran: percorso e altimetria

TOUR DE FRANCE

Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte martedì 14 luglio con una delle tappe più esigenti di quest'edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia: sette GPM e un dislivello di 3900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lioran, nel Massiccio Centrale. Pogacar ipotecherà la corsa? Vingegaard la riaprirà? Seixas inizierà a gasare i suoi tifosi?

LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA NONA TAPPA

Che battaglia sia, nel giorno dell'anniversario della Presa della Bastiglia: la festa nazionale del 14 luglio in Francia si celebra, come sempre, con una delle tappe più impegnative dell'edizione in corso del Tour. Lungo le salite del Massiccio Centrale, una frazione non lunga ("appena" 166,6 km), ma con sette Gran Premi della Montagna e un dislivello complessivo di 3900 metri. Ci sono tutti gli ingredienti per un grande spettacolo. Pogacar e la UAE potrebbero assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali, Vingegaard e la Visma devono sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria, Paul Seixas e la Decathlon potrebbero studiare un'azione per far brillare l'esordiente di cui tutta la Francia attende i miracoli. Quale opportunità migliore se non una festa nazionale? Di seguito, tutti i GPM che attendono i corridori: 

  • Cote de Pailherols (3^categoria, 3 km al 7,2%)
  • Col de la Griffoul (2^categoria, 5,9 km al 6,7%)
  • Col de Prat de Bouc (3^categoria, 3,1 km al 6,5%)
  • Cote de Murat (3^categoria, 5,2 km al 5,3%)
  • Puy Mary-Pas de Peyrol (1^categoria, 7,8 km al 6%)
  • Col de Pertus (1^categoria, 4,4 km all'8,5%)
  • Col de Font de Cere (3^categoria, 3,1 km al 5,8%)
Tour10

Gli orari della 10^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.00
  • Partenza dal km 0: 13.15
  • Arrivo: tra le 17.02 e le 17.26

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