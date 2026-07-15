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Tour de France, 12^ tappa da Magny Cours a Chalon Sur Saone: percorso e altimetria

Ciclismo

Dopo la volata di Vichy, gli sprinter potrebbero essere chiamati ancora in causa sul traguardo di Chalon-Sur-Saone. Le salite nei km finali però potrebbero stuzzicare l'appetito di qualche attaccante. Nessun cambiamento in vista per quanto riguarda la classifica generale

LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELL'UNDICESIMA TAPPA

Il Tour de France scende in pista. La partenza della prossima frazione scatta dal circuito di Magny-Cours, sede del Gran Premio di Francia di Formula Uno dal 1991 al 2008 e attualmente uno degli appuntamenti del Mondiale di Superbike (quest'anno si correrà nel weekend del 5/6 settembre). La tappa 12 somiglierà molto a quella 11, adatta alle ruote veloci e molto importante per la classifica a punti. Il GPM di 4^categoria di Cote de Montagny-les-Buxy, collocato a circa 20 km dal traguardo, potrebbe però fungere da guastafeste. Possibili fuggitivi e attaccanti di razza potrebbero sfruttarlo per scombinare i piani di Merlier, Kooij, Philipsen e compagnia. 

Tappa12

Gli orari della 12^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.30
  • Partenza dal km zero: 13.40
  • Arrivo: tra le 17:29 e le 17.50

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