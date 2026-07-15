Dopo la volata di Vichy, gli sprinter potrebbero essere chiamati ancora in causa sul traguardo di Chalon-Sur-Saone. Le salite nei km finali però potrebbero stuzzicare l'appetito di qualche attaccante. Nessun cambiamento in vista per quanto riguarda la classifica generale
Il Tour de France scende in pista. La partenza della prossima frazione scatta dal circuito di Magny-Cours, sede del Gran Premio di Francia di Formula Uno dal 1991 al 2008 e attualmente uno degli appuntamenti del Mondiale di Superbike (quest'anno si correrà nel weekend del 5/6 settembre). La tappa 12 somiglierà molto a quella 11, adatta alle ruote veloci e molto importante per la classifica a punti. Il GPM di 4^categoria di Cote de Montagny-les-Buxy, collocato a circa 20 km dal traguardo, potrebbe però fungere da guastafeste. Possibili fuggitivi e attaccanti di razza potrebbero sfruttarlo per scombinare i piani di Merlier, Kooij, Philipsen e compagnia.
Gli orari della 12^ tappa
- Partenza neutralizzata: 13.30
- Partenza dal km zero: 13.40
- Arrivo: tra le 17:29 e le 17.50