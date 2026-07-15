Il Tour de France scende in pista. La partenza della prossima frazione scatta dal circuito di Magny-Cours, sede del Gran Premio di Francia di Formula Uno dal 1991 al 2008 e attualmente uno degli appuntamenti del Mondiale di Superbike (quest'anno si correrà nel weekend del 5/6 settembre). La tappa 12 somiglierà molto a quella 11, adatta alle ruote veloci e molto importante per la classifica a punti. Il GPM di 4^categoria di Cote de Montagny-les-Buxy, collocato a circa 20 km dal traguardo, potrebbe però fungere da guastafeste. Possibili fuggitivi e attaccanti di razza potrebbero sfruttarlo per scombinare i piani di Merlier, Kooij, Philipsen e compagnia.