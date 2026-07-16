Dopo un paio di volate, si torna a scalare alla Grande Boucle. E che scalata: il GPM di 1^ categoria del Ballon d'Alsace (8,9 km con pendenza media del 6,9%), attende i corridori tra i 40 e i 30 km all'arrivo. Aspettarsi un nuovo attacco di Pogacar è lecito, ma anche i suoi avversari devono lanciare un segnale

LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA DODICESIMA TAPPA