Dopo un paio di volate, si torna a scalare alla Grande Boucle. E che scalata: il GPM di 1^ categoria del Ballon d'Alsace (8,9 km con pendenza media del 6,9%), attende i corridori tra i 40 e i 30 km all'arrivo. Aspettarsi un nuovo attacco di Pogacar è lecito, ma anche i suoi avversari devono lanciare un segnale
LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA DODICESIMA TAPPA
Tappa tranquillissima al Tour de France... per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Melisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Cos des Croix, GPM di 3^ categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato, mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di quest'edizione del Tour, 205,8 km.
Gli orari della 13^ tappa
- Partenza neutralizzata: 13.00
- Partenza dal km zero: 13.20
- Arrivo: tra le 17.46 e le 18.12