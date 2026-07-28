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Tour de France 2026, i corridori che hanno guadagnato di più. LA CLASSIFICA

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Dalla maglia gialla ai premi di consolazione: quanto hanno guadagnato i corridori impegnati nell'ultimo Tour de France? Tra classifiche generali, sprint intermedi e GPM, 'L'Equipe' ha calcolato i compensi accumulati giorno dopo giorno dagli eroi dell'ultima Grande Boucle e dalle loro squadre. Ecco tutte le cifre, con il solito Tadej Pogacar a farla da padrone

LE PAGELLE DEL TOUR 2026

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