Dalla maglia gialla ai premi di consolazione: quanto hanno guadagnato i corridori impegnati nell'ultimo Tour de France? Tra classifiche generali, sprint intermedi e GPM, 'L'Equipe' ha calcolato i compensi accumulati giorno dopo giorno dagli eroi dell'ultima Grande Boucle e dalle loro squadre. Ecco tutte le cifre, con il solito Tadej Pogacar a farla da padrone

LE PAGELLE DEL TOUR 2026