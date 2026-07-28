Tour de France 2026, i corridori che hanno guadagnato di più. LA CLASSIFICA
Dalla maglia gialla ai premi di consolazione: quanto hanno guadagnato i corridori impegnati nell'ultimo Tour de France? Tra classifiche generali, sprint intermedi e GPM, 'L'Equipe' ha calcolato i compensi accumulati giorno dopo giorno dagli eroi dell'ultima Grande Boucle e dalle loro squadre. Ecco tutte le cifre, con il solito Tadej Pogacar a farla da padrone
- 611.980 € *
- 247.800 €
- 155.450 €
- 103.570 €
- 102.830 €
- 75.530 €
- 69.290 €
- 46.760 €
- 36.100 €
- 35.930 €
- 31.630 €
- 29.080 €
- 26.400 €
- 24.800 €
- 24.600 €
- 38) DAVIDE PIGANZOLI - 4.770 €
- 47) MARCO FRIGO - 3.000 €
- 52) FILIPPO GANNA - 2.710 €
- 86) MATTIA CATTANEO - 1.780 €
- UAE Emirates-XRG 832.750 €
- Red Bull-Bora-Hansgrohe 288.160 €
- Lidl-Trek 204.870 €
- Decathlon CMA-CGM 165.530 €
- EF Education First-EasyPost 124.160 €
- Alpecin-Premier Tech 86.840 €
- Bahrain Victorious 86.820 €
- Visma-Lease a bike 71.210 €
- Soudal Quick-Step 65.810 €
- Uno-X Mobility 45.660 €
- Jayco Alula 44.020 €
- XDS Astana 39.920 €
- NSN 37.100 €
- Intermarché-Lotto 35.690 €
- Pinarello-Q36.5 31.350 €
- TotalEnergies 23.920 €
- Netcompany-Ineos 23.760 €
- Movistar 18.790 €
- Tudor 16.760 €
- Cofidis 15.440 €
- Groupama-FDJ United 14.700 €
- La Picnic-PostNL chiude la classifica dei premi a squadre: per la formazione olandese raccolti solamente 12.770 € nelle tre settimane di corsa. Una volta si diceva 'maglia nera'...