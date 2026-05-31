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I corridori che hanno vinto Giro, Tour e Vuelta

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Poco meno di nove mesi per entrare in un club esclusivo, quello dei conquistatori della Tripla Corona. Dopo il trionfo alla Vuelta a settembre, Jonas Vingegaard ha dominato anche il Giro d'Italia 2026 ed è diventato l'ottavo corridore nella storia a vincere tutti e tre i Grandi Giri in carriera. Aveva già scritto il suo nome sull'albo d'oro del Tour de France nel 2022 e nel 2023. Ecco chi sono gli altri, compresi due italiani

LE CLASSIFICHE DEL GIRO 2026

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