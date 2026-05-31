Poco meno di nove mesi per entrare in un club esclusivo, quello dei conquistatori della Tripla Corona. Dopo il trionfo alla Vuelta a settembre, Jonas Vingegaard ha dominato anche il Giro d'Italia 2026 ed è diventato l'ottavo corridore nella storia a vincere tutti e tre i Grandi Giri in carriera. Aveva già scritto il suo nome sull'albo d'oro del Tour de France nel 2022 e nel 2023. Ecco chi sono gli altri, compresi due italiani
- Vittorie Giro d'Italia: 1960, 1964
- Vittorie Tour de France: 1957, 1961, 1962, 1963, 1964
- Vittorie Vuelta: 1963
- Vittorie totali: 8
- Vittorie Giro d'Italia: 1967, 1969, 1976
- Vittorie Tour de France: 1965
- Vittorie Vuelta: 1968
- Vittorie totali: 5
- Vittorie Giro d'Italia: 1968, 1970, 1972, 1973, 1974
- Vittorie Tour de France: 1969, 1970, 1971, 1972, 1974
- Vittorie Vuelta: 1973
- Vittorie totali: 11
- Vittorie Giro d'Italia: 1980, 1982, 1985
- Vittorie Tour de France: 1978, 1979, 1981, 1982, 1985
- Vittorie Vuelta: 1978, 1983
- Vittorie totali: 10
- Vittorie Giro d'Italia: 2008, 2015
- Vittorie Tour de France: 2007, 2009
- Vittorie Vuelta: 2008, 2012, 2014
- Vittorie totali: 7
- Vittorie Giro d'Italia: 2013, 2016
- Vittorie Tour de France: 2014
- Vittorie Vuelta: 2010
- Vittorie totali: 4
- Vittorie Giro d'Italia: 2018
- Vittorie Tour de France: 2013, 2015, 2016, 2017
- Vittorie Vuelta: 2011, 2017
- Vittorie totali: 7
- Vittorie Giro d'Italia: 2026
- Vittorie Tour de France: 2022, 2023
- Vittorie Vuelta: 2025
- Vittorie totali: 4 - Il danese è l'unico corridore ancora in attività tra questi e ha ancora molto tempo per ampliare il suo palmares. Deve e dovrà vedersela con un avversario che potrebbe finire in questa lista
- Lo sloveno ha vinto il Giro d'Italia nel 2024, anno della sua unica partecipazione, mentre ha trionfato al Tour de France nel 2020, 2021, 2024 e 2025. Gli manca la Vuelta, a cui ha partecipato soltanto nel 2019, anno del suo esordio tra i professionisti. Riuscì comunque a centrare il terzo posto con tre successi di tappa. Pogacar ora parteciperà al Tour, come Vingegaard, e dovrà poi svelare i piani per il resto della stagione. La Tripla Corona del rivale gli farà venire voglia di correre di nuovo la Vuelta?