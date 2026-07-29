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Tour de France femminile: date, percorso, tappe e favorite

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Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grande Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma Pauline Ferrand-Prévot, tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini

L'ALBO D'ORO DEL TOUR DE FRANCE MASCHILE

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