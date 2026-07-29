Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grande Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma Pauline Ferrand-Prévot, tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini
- Da sempre, una delle montagne più iconiche della Francia e del Tour. Per la prima volta verrà affrontata dalle donne nella quinta edizione del Tour de France femmes, organizzata dalla ASO (Amaury Sport Organisation), stesso ente che si occupa della Grande Boucle Maschile
- La corsa, divisa in 9 tappe, si correrà da sabato 1 a domenica 9 agosto. Partenza svizzera da Losanna, si toccherà anche Ginevra per finire a Nizza
- Sfida aperta a Pauline Ferrand-Prévot, corridrice francese campionessa in carica. La Visma nella corsa maschile è stata molto sfortunata con il ritiro di Vingegaard, proverà a rifarsi con lei. La principale sfidante è senza dubbio l'olandese Demi Vollering, vincitrice nel 2023 e seconda nelle ultime due edizioni. Chi è finita sempre sul podio è la polacca Katarzyna Niewiadoma, prima nel 2024 e poi sempre terza. Occhio anche ad Anna van der Breggen e Marlen Reusser
- L'Italia confida nell'intramontabile Elisa Longo-Borghini con la UAE Emirates
- Data: sabato 1 agosto
- Percorso: da Losanna a Losanna (Cote Saint Francois)
- Lunghezza: 138 km
- Data: domenica 2 agosto
- Percorso: da Aigle a Ginevra
- Lunghezza: 147,9 km
- Data: lunedì 3 agosto
- Percorso: da Ginevra a Poligny
- Lunghezza: 156,5 km
- Data: martedì 4 agosto
- Percorso: da Gevrej-Chambertin a Digione
- Lunghezza: 21 km
- Data: mercoledì 5 agosto
- Percorso: da Macon a Belleville-En-Beaujolais
- Lunghezza: 140 km
- Data: giovedì 6 agosto
- Percorso: da Montbrison a Tournon-sur-Rhone
- Lunghezza: 153,4 km
- Data: venerdì 7 agosto
- Percorso: La Voulte-Sur-Rhone a Mont Ventoux
- Lunghezza: 146,8 km
- Data: sabato 8 agosto
- Percorso: da Sisteron a Nizza
- Lunghezza: 171,9 km
- Data: domenica 9 agosto
- Percorso: da Nizza a Nizza (circuito ripetuto quattro volte)
- Lunghezza: 99,2 km
- 2022: Annemiek van Vleuten (Olanda)
- 2023: Demi Vollering (Olanda)
- 2024: Katarzyna Niewiadoma (Polonia)
- 2025: Pauline Ferrand-Prévot (Francia)