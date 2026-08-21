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Vuelta, la 1^ tappa a Monaco: percorso e altimetria

Ciclismo

Altra partenza dall'estero per la Vuelta. Dopo quella da Torino nel 2025, quest'anno il via sabato 22 agosto dal Principato di Monaco con un suggestivo percorso che attraversa le strade del circuito di Formula Uno. La prima maglia rossa sarà decisa da una prova contro il tempo

ALBO D'ORO - IL PERCORSO COMPLETO - I PARTECIPANTI

Vuelta, si parte. La corsa spagnola scatta ancora fuori dai confini iberici. Lo scorso anno fu la volta del Piemonte, stavolta del Principato di Monaco. Via con una cronometro molto breve, 9 km, che si svilupperà lungo le strade che ogni anno ospitano il Gran Premio di Formula Uno più suggestivo che ci sia. Non ci sono GPM, ragion per cui gli specialisti della prova contro il tempo possono sfruttare l'occasione per indossare la maglia rossa di leader della corsa. Di certo non si può escludere che Tadej Pogacar decida di imporre il suo dominio sin da subito. Gli avversari però ci sono, 

Vuelta1

Gli orari della prima tappa

  • Prima partenza: 16.17
  • Ultimo arrivo: 19.30 (stimate)

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