Vuelta, si parte. La corsa spagnola scatta ancora fuori dai confini iberici. Lo scorso anno fu la volta del Piemonte, stavolta del Principato di Monaco. Via con una cronometro molto breve, 9 km, che si svilupperà lungo le strade che ogni anno ospitano il Gran Premio di Formula Uno più suggestivo che ci sia. Non ci sono GPM, ragion per cui gli specialisti della prova contro il tempo possono sfruttare l'occasione per indossare la maglia rossa di leader della corsa. Di certo non si può escludere che Tadej Pogacar decida di imporre il suo dominio sin da subito. Gli avversari però ci sono,