E' la tappa che dovrebbe decidere il nome del vincitore della Vuelta 2026: una frazione durissima, con l'arrivo posto in cima all'unica salita di categoria Especial di questa edizione: il Collado de Alguacil (8,3 km al 10%). In totale 5 Gran Premi della montagna e quasi 5000 m di dislivello metteranno a dura prova i big della classifica
E' la tappa che dovrebbe decidere il nome del vincitore della Vuelta 2026: una frazione durissima, con un insolito arrivo sul Collado del Alguacil (con punte di asperità del 20%), in cima all'unica salita di categoria Especial di questa edizione. Cinque, in totale, i Gran Premi della Montagna per stabilire il successore di Jonas Vingegaard. Nella prima metà di tappa si scala il Puerto de los Blancares (3a categoria), prima di affrontare l'ultimo centinaio di chilometri: doppio passaggio sul durissimo Puerto de El Purche (8,2 km al 8,1%), a cui segue un altro GPM di 1a categoria, il Puerto de El Duque (7,4 km al 8,3%). Gran finale ai 1880m di Collado de Alguacil (8,3 km al 10%) dove scopriremo chi avrà vinto la Vuelta 2026.