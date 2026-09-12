Ultima tappa della Vuelta in programma domenica 13 settembre, con arrivo e partenza a Granada. Nel circuito finale è prevista quattro volte la salita all'Alhambra, con ultimo passaggio a 7.5 km dall'arrivo. Non sarà facile per i velocisti giocarsi il successo in questa frazione finale

Domenica 13 settembre ultima tappa della Vuelta con partenza e arrivo a Granada, per un totale di 112 km. Si parte da un supermercato Carrefour, sponsor della corsa a tappe spagnola. Nella prima parte della frazione il tracciato è praticamente in pianura, fino a quando non si rientr nella città di Granada. Nel circuito finale è prevista quattro volte la salit all'Alhambra. Un'ascesa di 2.1 km al 6.9%, ma con pendenza massima al 13%. L'ultimo passaggio in cima dista meno di 7.5 km all'arrivo. Non sarà semplice per i velocisti puri giocarsi il successo nella tappa finale.