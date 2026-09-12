Vuelta, la 20^ tappa da La Calahorra a Collado del Alguacil LIVE

Si decide oggi la Vuelta. Dopo 19 tappe ricche di colpi di scena (uno su tutti: la caduta che ha privato Pogacar di una indiscutibile Tripla Corona nelle grandi corse a tappe), si arriva al punto di svolta: il tappone di montagna con 5 GPM e l'arrivo sul Collado del Alguacil, dopo 186,8 km e 5000 metri di dislivello tutti da seguire. A Mas resta un'ultima tappa per agguantare quella vittoria che, finora, gli è sempre sfuggita. A Roglic e Gall un'ultima occasione per rovinare la festa allo spagnolo

20^ TAPPA LIVE