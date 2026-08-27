Vuelta, la 6^ tappa LIVE

Continua lo spettacolo della Vuelta con la 6^ tappa: 177.5 km da Alcossebre a Castellon, con tratto sterrato in salita di tre chilometri nell'ultima ascesa a Puerto de Bartolo. Arrivo previsto per le 17.18. Qui gli aggiornamenti live
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