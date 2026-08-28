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il protagonista

Lorenzo Finn ora è pronto per andare a prendersi il mondo

Christian Giordano

Christian Giordano
@Instagram Lorenzo Finn

Cinquantatré anni dopo Gibì Baronchelli, Lorenzo Finn è il quarto italiano a vincere il Tour de l’Avenir e il secondo corridore della storia a bissarlo, nella stessa stagione, al successo nel Giro baby. A quattro settimane dal mondiale di Montreal e a sei dall’Europeo di Lubiana, i suoi primi con gli élite dopo gli ori back-to-back da juniores e da Under 23, il diciannovenne genovese è la risposta azzurra alla Grande Speranza Gialla francese…

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