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Van der Poel vuole finire il gioco: obiettivo Mondiale di cross country

Claudio Barbieri
©Getty

Campione del mondo su strada, di ciclocross e di gravel, Mathieu van der Poel va a caccia dell’unico titolo iridato che ancora gli manca nel ciclismo, quello nell’XCO, la specialità olimpica. Ci proverà domenica in Val di Sole, con l’obiettivo diventare il primo corridore a ‘finire il gioco’. Ecco come il fenomeno olandese riesce a correre (e vincere) su ogni superficie. E con qualunque mezzo a pedali…

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