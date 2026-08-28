Campione del mondo su strada, di ciclocross e di gravel, Mathieu van der Poel va a caccia dell’unico titolo iridato che ancora gli manca nel ciclismo, quello nell’XCO, la specialità olimpica. Ci proverà domenica in Val di Sole, con l’obiettivo diventare il primo corridore a ‘finire il gioco’. Ecco come il fenomeno olandese riesce a correre (e vincere) su ogni superficie. E con qualunque mezzo a pedali…