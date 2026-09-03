Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Vuelta, la 13^ tappa da Almuñécar a Loja: percorso e altimetria

Ciclismo

Venerdì 4 settembre è in programma la tredicesima tappa della Vuelta. Partenza da Almuñécar e arrivo a Loja per un totale di 192.8 chilometri. Sono previsti tre gran premi della montagna. Traguardo intermedio situato a Tocón al km 145

CLASSIFICHE

La 13^ tappa della Vuelta 2026 si svolge da Almuñécar a Loja per un totale di 192.8 chilometri. Il primo gran premio della montagna è al chilometro 31.2: La Venta de la Cebada porterà i corridori ad affrontare una salita di prima categoria da 14,1 km con una pendenza media del 5,1%. Poi ci sarà un altro gran premio della montagna, questa volta di terza categoria: l'Alto del Legionario, una salita di 15.4 km, con una pendenza media del 3,1%. Poi ci sarà un tratto di tappa mosso, prima dello sprint intermedio a Tocón al km 145. Poi l’ultima salita di giornata, il Puerto de Granada, di seconda categoria, che ha una lunghezza di 7,4 km e una pendenza media del 5,6%. Poi la discesa verso Montefrío, prima di arrivare sul traguardo di Loja.

Gli orari della 13^ tappa

  • Partenza: 12.41
  • Arrivo stimato: 17.45

Approfondimento

Vuelta, l'albo d'oro della corsa spagnola

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta, Omrzel vince 12^ tappa. Mas allunga

Ciclismo

Lo sloveno Omrzel vince in solitaria la dodicesima tappa della Vuelta. Sul podio di giornata...

Pogacar ha lasciato l’ospedale, va a Monte-Carlo

Ciclismo

Lo sloveno ha lasciato Barcellona, dove si è operato, per far ritorno a Monte-Carlo dove farà la...

Vuelta, la presentazione della 12^ tappa

Ciclismo

Si sale alla Vuelta 2026 con la 12^ tappa che porta la carovana da Vera a Calar Alto per 166,6...

Vuelta, Brennan vince 11^ tappa. Mas leader

Ciclismo

Il britannico si impone in volata nell'11^tappa sul traguardo di Lorca. Per Brennan si tratta del...

Vuelta, la presentazione dell'11^ tappa

Ciclismo

L'undicesima tappa della Vuelta porta la carovana da Cartagena a Lorca dopo 151,3 km: si tratta...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS