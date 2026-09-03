Venerdì 4 settembre è in programma la tredicesima tappa della Vuelta. Partenza da Almuñécar e arrivo a Loja per un totale di 192.8 chilometri. Sono previsti tre gran premi della montagna. Traguardo intermedio situato a Tocón al km 145

La 13^ tappa della Vuelta 2026 si svolge da Almuñécar a Loja per un totale di 192.8 chilometri. Il primo gran premio della montagna è al chilometro 31.2: La Venta de la Cebada porterà i corridori ad affrontare una salita di prima categoria da 14,1 km con una pendenza media del 5,1%. Poi ci sarà un altro gran premio della montagna, questa volta di terza categoria: l'Alto del Legionario, una salita di 15.4 km, con una pendenza media del 3,1%. Poi ci sarà un tratto di tappa mosso, prima dello sprint intermedio a Tocón al km 145. Poi l’ultima salita di giornata, il Puerto de Granada, di seconda categoria, che ha una lunghezza di 7,4 km e una pendenza media del 5,6%. Poi la discesa verso Montefrío, prima di arrivare sul traguardo di Loja.