Vuelta, l'albo d'oro della corsa spagnola dal 1935 al 2024

Ciclismo fotogallery
24 foto

Sabato 23 agosto scatta da Venaria Reale l'edizione numero 80 della Vuelta. Sei italiani hanno trionfato in Spagna, l'ultimo è stato Fabio Aru 10 anni fa. Primoz Roglic e Roberto Heras sono i corridori con più trionfi, quattro a testa. Di seguito l'albo d'oro della corsa, dall'esordio nel 1935

IL PERCORSO - I PARTECIPANTI E I FAVORITI

