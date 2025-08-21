Sabato 23 agosto scatta da Venaria Reale l'edizione numero 80 della Vuelta. Sei italiani hanno trionfato in Spagna, l'ultimo è stato Fabio Aru 10 anni fa. Primoz Roglic e Roberto Heras sono i corridori con più trionfi, quattro a testa. Di seguito l'albo d'oro della corsa, dall'esordio nel 1935
- 1935 – Gustaaf Deloor (Belgio - in foto)
- 1936 – Gustaaf Deloor (Belgio)
- 1937–1940 – Non disputata
- 1941 – Julián Berrendero (Spagna)
- 1942 – Julián Berrendero (Spagna)
- 1943–1944 – Non disputata
- 1945 – Delio Rodríguez (Spagna)
- 1946 – Dalmacio Langarica (Spagna)
- 1947 – Edward Van Dijck (Belgio)
- 1948 – Bernardo Ruiz (Spagna)
- 1949 – Non disputata
- 1950 – Emilio Rodríguez (Spagna)
- 1951–1954 – Non disputata
- 1955 – Jean Dotto (Francia)
- 1956 – Angelo Conterno (Italia - in foto)
- 1957 – Jesús Loroño (Spagna)
- 1958 – Jean Stablinski (Francia)
- 1959 – Antonio Suárez (Spagna)
- 1960 – Frans de Mulder (Belgio)
- 1961 – Angelino Soler (Spagna)
- 1962 – Rudi Altig (Germania Ovest)
- 1963 – Jacques Anquetil (Francia)
- 1964 – Raymond Poulidor (Francia)
- 1965 – Rolf Wolfshohl (Germania Ovest)
- 1966 – Francisco Gabica (Spagna)
- 1967 – Jan Janssen (Paesi Bassi)
- 1968 – Felice Gimondi (Italia - in foto)
- 1969 – Roger Pingeon (Francia)
- 1970 – Luis Ocaña (Spagna)
- 1971 – Ferdinand Bracke (Belgio)
- 1972 – José Manuel Fuente (Spagna)
- 1973 – Eddy Merckx (Belgio - in foto)
- 1974 – José Manuel Fuente (Spagna)
- 1975 – Agustín Tamames (Spagna)
- 1976 – José Pesarrodona (Spagna)
- 1977 – Freddy Maertens (Belgio)
- 1978 – Bernard Hinault (Francia)
- 1979 – Joop Zoetemelk (Paesi Bassi)
- 1980 - Faustino Rupérez (Spagna)
- 1981 – Giovanni Battaglin (Italia - in foto)
- 1982 – Marino Lejarreta (Spagna)
- 1983 – Bernard Hinault (Francia)
- 1984 – Éric Caritoux (Francia)
- 1985 – Pedro Delgado (Spagna)
- 1986 – Álvaro Pino (Spagna)
- 1987 – Luis Herrera (Colombia)
- 1988 – Sean Kelly (Irlanda)
- 1989 – Pedro Delgado (Spagna)
- 1990 – Marco Giovannetti (Italia)
- 1991 – Melchior Mauri (Spagna)
- 1992 – Tony Rominger (Svizzera)
- 1993 – Tony Rominger (Svizzera)
- 1994 – Tony Rominger (Svizzera)
- 1995 – Laurent Jalabert (Francia)
- 1996 – Alex Zülle (Svizzera)
- 1997 – Alex Zülle (Svizzera)
- 1998 – Abraham Olano (Spagna)
- 1999 – Jan Ullrich (Germania - in foto)
- 2000 – Roberto Heras (Spagna - in foto)
- 2001 – Ángel Casero (Spagna)
- 2002 – Aitor González (Spagna)
- 2003 – Roberto Heras (Spagna)
- 2004 – Roberto Heras (Spagna)
- 2005 – Roberto Heras (Spagna)
- 2006 – Alexandre Vinokourov (Kazakistan)
- 2007 – Denis Menchov (Russia)
- 2008 – Alberto Contador (Spagna)
- 2009 – Alejandro Valverde (Spagna)
- 2010 - Vincenzo NIBALI (Italia)
- 2011 - Chris FROOME (Inghilterra)
- 2012 - Alberto CONTADOR (Spagna)
- 2013 - Chris HORNER (Stati Uniti)
- 2014 - Alberto CONTADOR (Spagna)
- 2015 - Fabio ARU (Italia)
- 2016: Nairo QUINTANA (Colombia)
- 2017 - Chris FROOME (Inghilterra)
- 2018 - Simon YATES (Inghilterra)
- 2019 - Primoz ROGLIC (Slovenia)
- 2020 - Primoz ROGLIC (Slovenia)
- 2021 - Primoz ROGLIC (Slovenia)
- 2022 - Remco EVENEPOEL (Belgio)
- 2023 - Sepp KUSS (Stati Uniti)
- 2024 - Primoz ROGLIC (Slovenia)
- 4 volte: Roberto Heras, Primoz Roglic
- 3 volte: Tony Rominger, Alberto Contador
- 2 volte: Gustaaf Deloor, Julián Berrendero, José Manuel Fuente, Bernard Hinault, Pedro Delgado, Alex Zülle, Chris Froome
- Spagna – 32 vittorie
- Francia – 9 vittorie
- Belgio – 8 vittorie
- Italia – 6 vittorie
- Svizzera – 5 vittorie
- Slovenia - 4 vittorie