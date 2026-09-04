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Vuelta, la 14^ tappa da Jaen a Sierra de la Pandera: percorso e altimetria

Ciclismo

Sabato 5 settembre la 14^ tappa della Vuelta con partenza da Jaén e arrivo in salita a Sierra de la Pandera. Frazione impegnativa con oltre 4mila metri di dislivello. Si riparte con Mas in maglia rossa davanti a Roglic e Gall

CLASSIFICHE

 

Appuntamento con una delle tappe più impegnative di questa edizione della Vuelta. Sono più di 4.000 i metri di dislivello nella 14^ tappa lunga 155 km, con arrivo a a Sierra de la Pandera dopo 8.4 chilometri al 7.8%. La tappa partirà da Jaén, con una salita fino al chilometro 14. Successivamente ci sarà una fase ondulata, con salite e discese. Poi il passo di Los Villares, gpm di seconda categoria, salita di 10,5 km con una pendenza media del 5,4%. Dopo la discesa ci sarà il traguardo intermedio al km 123.6. Poi l'ascesa al passo di Locubín, gpm di seconda categoria, con una lunghezza di 8,7 km e una pendenza del 5,1%. Prima dell'arrivo a Sierra de la Pandera che sicuramente cambierà qualcosa nella classifica generale.

Gli orari della 14^ tappa

  • Partenza: 13.33
  • Arrivo stimato: 17.19

 

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