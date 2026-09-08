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Vuelta, la 16^ tappa in diretta

Ciclismo

Oggi è il giorno della 16^ tappa della Vuelta con partenza da La Cortegana e arrivo a Palos de la Frontera. Frazione di 186 chilometri, che potrebbe essere un'occasione per i velocisti. Si parte con Mas in maglia rossa davanti a Gall e Roglic

LA CRONACA DELLA 16^ TAPPA LIVE

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