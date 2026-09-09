Giro della Toscana 2026, trionfa Giulio Pellizzari: bel segnale in vista dei Mondiali

Giulio Pellizzari vince il Giro della Toscana arrivando a braccia alzate sul traguardo di Pontedera. Il corridore di Camerino della Red Bull-Bora-hansgrohe, presente nel gruppetto in testa nel'ultimo tratto di pianura dopo l'ultimo passaggio sul Monte Serra, attacca poco prima dell'ultimo chilometro e guadagna una cinquantina di metri sui rivali, che non lo riescono a riprendere. La volata dei battuti va al francese Jordan Jegat, terzo Christian Scaroni. "Eravamo in tanti, tutti ci davano come favoriti ma sapevamo che sarebbe stata dura - racconta al traguardo Pellizzari -. Anche se non ero al 100% ho colto l'occasione: stamani ho parlato col ct (Amadio, presente a Pontedera, ndr) e mi aveva chiesto un segnale, spero di averglielo dato". Per il Mondiale Giulio c'è...