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Giro della Toscana 2026, trionfa Giulio Pellizzari: bel segnale in vista dei Mondiali

Ciclismo

Bel segnale di Giulio Pellizzari in vista del mondiale in programma il 27 settembre: l'azzurro trionfa al Giro di Toscana - Memorial Alfredo Martini. Decisivo l'allungo nell'ultimo chilometro da parte del corridore della Red Bull-Bora hansgrohe

MONDIALI CICLISMO, TUTTI I CONVOCATI AZZURRI

Giulio Pellizzari vince il Giro della Toscana arrivando a braccia alzate sul traguardo di Pontedera. Il corridore di Camerino della Red Bull-Bora-hansgrohe, presente nel gruppetto in testa nel'ultimo tratto di pianura dopo l'ultimo passaggio sul Monte Serra, attacca poco prima dell'ultimo chilometro e guadagna una cinquantina di metri sui rivali, che non lo riescono a riprendere. La volata dei battuti va al francese Jordan Jegat, terzo Christian Scaroni. "Eravamo in tanti, tutti ci davano come favoriti ma sapevamo che sarebbe stata dura - racconta al traguardo Pellizzari -. Anche se non ero al 100% ho colto l'occasione: stamani ho parlato col ct (Amadio, presente a Pontedera, ndr) e mi aveva chiesto un segnale, spero di averglielo dato". Per il Mondiale Giulio c'è...

L'ordine d'arrivo: 

  • 1-Giulio Pellizzari (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:25.06
  • 2-Jordan Jegat (FRA, TotalEnergies) +0:01
  • 3-Christian Scaroni (ITA, XDS Astana Team) s.t.
  • 4-Lenny Martinez (FRA, Bahrain-Victorious) s.t.
  • 5-Alessandro Fancellu (ITA, MBH Bank CSB Telecom Fort) s.t.
  • 6-Mikkel Honorè (DEN, EF Education – EasyPost) s.t.
  • 7-Jan Castellon (ESP, Caja Rural – Seguros RGA) s.t.
  • 8-Antonio Tiberi (ITA, Bahrain-Victorious) s.t.
  • 9-Michael Storer (AUS, Tudor Pro Cycling Team) +0:03
  • 10-Jorge Gutierrez (ESP, Equipo Kern Pharma) +0:05

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