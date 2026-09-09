Vuelta, Brennan vince ancora: quinto successo in volata. Mas sempre in rosso

Matthew Brennan ha vinto la 17^ tappa della Vuelta, da Dos Hermanas a Siviglia di 185 km. Per il britannico del Team Visma | Lease a Bike è il 5° successo di tappa in volata in questa edizione della corsa spagnola, segnale di un dominio assoluto tra i velocisti. Brennan ha preceduto sul traguardo Meeus, terzo Corte, 4° l'italiano Romele. In maglia rossa resta il leader Mas, davanti a Gall e Roglic, alla vigilia della crono di 30 km di Jerez de la Frontera

Matthew Brennan ha colpito ancora, vincendo in volata anche la 17^ tappa della Vuelta, da Dos Hermanas a Siviglia di 185 km. Per il britannico del Team Visma | Lease a Bike è il 5° successo in questa edizione della corsa spagnola, segnale di un dominio assoluto tra i velocisti, e questa volta senza avere neanche bisogno della regia di Van Aert. Brennan ha preceduto sul traguardo Meeus, terzo Corte, 4° l'italiano Romele. Tutto fermo in classifica generale: in maglia rossa resta il leader Mas, davanti a Gall e Roglic, alla vigilia della crono di 30 km di Jerez de la Frontera che potrebbe portare qualche variazione a 4 giorni dalla fine della corsa.