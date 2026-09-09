Vuelta, Brennan vince ancora: quinto successo in volata. Mas sempre in rosso

Matthew Brennan ha vinto la 17^ tappa della Vuelta, da Dos Hermanas a Siviglia di 185 km. Per il britannico del Team Visma | Lease a Bike è il 5° successo di tappa in volata in questa edizione della corsa spagnola, segnale di un dominio assoluto tra i velocisti. Brennan ha preceduto sul traguardo Meeus, terzo Corte, 4° l'italiano Romele. In maglia rossa resta il leader Mas, davanti a Gall e Roglic, alla vigilia della crono di 30 km di Jerez de la Frontera
Matthew Brennan ha colpito ancora, vincendo in volata anche la 17^ tappa della Vuelta, da Dos Hermanas a Siviglia di 185 km. Per il britannico del Team Visma | Lease a Bike è il 5° successo in questa edizione della corsa spagnola, segnale di un dominio assoluto tra i velocisti, e questa volta senza avere neanche bisogno della regia di Van Aert. Brennan ha preceduto sul traguardo Meeus, terzo Corte, 4° l'italiano Romele. Tutto fermo in classifica generale: in maglia rossa resta il leader Mas, davanti a Gall e Roglic, alla vigilia della crono di 30 km di Jerez de la Frontera che potrebbe portare qualche variazione a 4 giorni dalla fine della corsa.
Ordine d'arrivo
- 1 BRENNAN Matthew Team Visma | Lease a Bike 4:07:15
- 2 MEEUS Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe st
- 3 CORT Magnus Uno-X Mobility st
- 4 ROMELE Alessandro XDS Astana Team st
- 5 DE SCHUYTENEER Steffen Lotto Intermarché st
- 6 LAURANCE Axel Netcompany INEOS st
- 7 MIQUEL Pau Bahrain – Victorious st
- 8 MACÍAS César Burgos Burpellet BH st
- 9 HOFSTETTER Hugo NSN Cycling Team st
- 10 COQUARD Bryan Cofidis st
Classifica generale
- 1 MAS Enric Movistar Team 60:09:44
- 2 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:06
- 3 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:10
- 4 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 4:24
- 5 ONLEY Oscar Netcompany INEOS 5:44
- 6 OMRZEL Jakob Bahrain – Victorious 6:14
- 7 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 6:49
- 8 RODRÍGUEZ Cristián XDS Astana Team 7:01
- 9 BERTHET Clément Groupama – FDJ United 7:19
- 10 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55