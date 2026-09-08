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Vuelta 2026, la maglia rossa e le altre classifiche

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Brennan vince a La Rabida-Palos de la Frontera la 16^ tappa della Vuelta, per lui quarto successo in volata in questa edizione. Mas si conferma in maglia rossa, distacchi invariati tra gli uomini di classifica. Di seguito tutti i ranking aggiornati

VUELTA, LA CRONACA DELLA 16^ TAPPA - LE CLASSIFICHE FINO ALLA 15^ TAPPA

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