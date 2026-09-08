Vuelta 2026, la maglia rossa e le altre classifiche
Brennan vince a La Rabida-Palos de la Frontera la 16^ tappa della Vuelta, per lui quarto successo in volata in questa edizione. Mas si conferma in maglia rossa, distacchi invariati tra gli uomini di classifica. Di seguito tutti i ranking aggiornati
VUELTA, LA CRONACA DELLA 16^ TAPPA - LE CLASSIFICHE FINO ALLA 15^ TAPPA
- 1-Matthew Brennan (GRB, Team Visma – Lease a Bike) 3:56.33
- 2-Bryan Coquard (FRA, Cofidis) s.t.
- 3-Vito Braet (BEL, Lotto Intermarchè) s.t.
- 4-Jordi Meeus (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
- 5-Magnus Cort (DEN, Uno-X-Mobility) s.t.
- 6-Wout Van Aert (BEL, Team Visma – Lease a Bike) s.t.
- 7-Hugo Hofstetter (FRA, NSN Cycling Team) s.t.
- 8-Vincenzo Albanese (ITA, EF Education EasyPost) s.t.
- 9-Alberto Dainese (ITA, Soudal Quick-Step) s.t.
- 10-Cèsar Macias (MEX, Burgos-Burpellet BH) s.t.
- 1-Enric Mas (ESP, Movistar Team) 56:02.29
- 2-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +2:06
- 3-Primoz Roglic (SLO, Red Bull-BORA-hansgrohe) +2:10
- 4-Richard Carapaz (ECU, EF Education EasyPost) +4:24
- 5-Oscar Onley (GBR, Netcompany INEOS) +5:44
- 6-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain-Victorious) +6:14
- 7-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +6:49
- 8-Clement Berthet (Groupama-FDJ United) +7:01
- 9-Carlos Rodriguez (ESP, XDS Astana Team) +7:19
- 10-Sepp Kuss (USA, Team Visma – Lease a Bike) +8:55
- Wout van Aert 282 punti
- Matthew Brennan 189
- Alessandro Romele 153
- Bryan Coquard 119
- Jordi Meeus 86
- Kevin Vermaerke 83
- Andreas Leknessund 79
- Ramses DeBruyne 78
- Ethan Hayter 77
- Bastien Tronchon 73
- Santiago Buitrago 69 punti
- Wout van Aert 40
- Enric Mas 24
- Andreas Leknessund 23
- Lorenzo Fortunato 21
- Jakob Omrzel 12
- Kevin Vermaeke 11
- Felix Gall 11
- Marco Brenner 10
- Oscar Onley 10
- Oscar Onley 56h 08' 13"
- Jakob Omrzel +30"
- Léo Bisiaux +10'41"
- Matthew Riccitello +20'04"
- Juan Rodriguez Contreras +24'02"
- Xavier Finlay Pickering +33' 35"
- Raul Garcia +38'57"
- Jarno Widar +43'42"
- Embret Svestad-Bårdseng +43' 46"
- Valentin Paret Peintre +01h 13' 15''