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Europei ciclismo juniores 2026, oro al norvegese Dybing: risultati e classifica

slovenia

La seconda giornata degli Europei di ciclismo su strada in Slovenia è iniziata con la prova in linea uomini Juniores. La gara si è svolta sul circuito di Sencur con 5 giri, per un totale di 110 km. L'oro è andato al 18enne norvegese Elias Dybing, argento allo spagnolo Aitor Martínez, bronzo all'Olanda con Jop van den Biggelaar. Italia appena fuori dal podio: quarto posto per l'azzurro Brandon Fedrizzi. Benjamin Noval chiude 16° e fallisce così la doppietta Mondiali-Europei

Elias Dybing vince la medaglia d'oro nella prova in linea maschile riservata alla categoria Juniores agli Europei di ciclismo su strada in Slovenia. Sui 110,5 chilometri del circuito attorno a Sencur, il 18enne norvegese ha sorpreso tutti con l'azione decisiva nel finale, tagliando per primo il traguardo dopo 5 giri con il tempo di 2 ore, 42 minuti e 40 secondi. Alle spalle del nuovo campione europeo ha chiuso lo spagnolo Aitor Martínez, medaglia d'argento. L'olandese Jop van den Biggelaar si è aggiudicato la medaglia di bronzo. L'Italia sfiora il podio con Brandon Fedrizzi: l'azzurro ha chiuso al 4° posto con un ritardo di 15 secondi dal campione Dybing. Nulla da fare per Benjamin Noval, fresco campione del mondo a Montreal sia nella prova in linea sia in quella a cronometro: era il favorito alla vigilia della gara, ma chiude 16° e non riesce quindi a realizzare la doppietta Mondiali-Europei. A parte Fedrizzi, gli altri azzurri restano fuori dalla top 20: 25° Patrik Pezzo Rosola, 34° Alessandro Battistoni, 37° Marco Andrea Pierotto, 52° Marco Zoco, 60° Enrico Andrea Balliana.

L'ordine di arrivo

  1. Elias Dybing (Norvegia) 2h 42m 40s

  2. Aitor Martínez (Spagna) +10"

  3. Jop van den Biggelaar (Paesi Bassi) +10"

  4. Brandon Fedrizzi (Italia) +15"

  5. Vic De Smet (Belgio) +15"

  6. Sander Willems (Belgio) +15"

  7. Tobias Gren (Danimarca) +15"

  8. Michael Hettegger (Austria) +15"

  9. Elias Wändel (Svezia) +15"

  10. Sindre Orholm-Lønseth (Norvegia) +15"

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