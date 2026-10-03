Domenica 4 ottobre si deciderà il nuovo campione d'Europa sulle strade di Lubiana e Sencur, in Slovenia, lungo un percorso di 196,3 km. Il tratto fondamentale sarà il circuito conclusivo da ripetere cinque volte: 22,1 km compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%. Il grande favorito è il belga Remco Evenepoel, chiamato al riscatto dopo il Mondiale

Il nuovo campione d'Europa si deciderà in Slovenia, ma non sarà di nuovo lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione in carica non parteciperà a causa dell'infortunio subito alla Vuelta e nonostante le sue iniziali intenzioni di correre davanti al suo pubblico. Potrebbe comunque festeggiare il suo connazionale Primoz Roglic, tra i favoriti almeno per il podio. I riflettori saranno puntati soprattutto su Remco Evenepoel, secondo nel 2025 e reduce da un Mondiale deludente (eccezion fatta per il consueto successo a cronometro). L'Italia può recitare la sua parte con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, così come la Spagna di Juan Ayuso, la Francia di Kevin Vauquelin e Romain Gregoire (ma senza Paul Seixas, terzo lo scorso anno), la Svizzera di Marc Hirschi e Jan Christen.