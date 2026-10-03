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Europei di ciclismo in Slovenia, gara in linea maschile elite: percorso e altimetria

Ciclismo

Domenica 4 ottobre si deciderà il nuovo campione d'Europa sulle strade di Lubiana e Sencur, in Slovenia, lungo un percorso di 196,3 km. Il tratto fondamentale sarà il circuito conclusivo da ripetere cinque volte: 22,1 km compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%. Il grande favorito è il belga Remco Evenepoel, chiamato al riscatto dopo il Mondiale

L'ALBO D'ORO - TUTTI I PERCORSI DELL'EUROPEO

Il nuovo campione d'Europa si deciderà in Slovenia, ma non sarà di nuovo lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione in carica non parteciperà a causa dell'infortunio subito alla Vuelta e nonostante le sue iniziali intenzioni di correre davanti al suo pubblico. Potrebbe comunque festeggiare il suo connazionale Primoz Roglic, tra i favoriti almeno per il podio. I riflettori saranno puntati soprattutto su Remco Evenepoel, secondo nel 2025 e reduce da un Mondiale deludente (eccezion fatta per il consueto successo a cronometro). L'Italia può recitare la sua parte con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, così come la Spagna di Juan Ayuso, la Francia di Kevin Vauquelin e Romain Gregoire (ma senza Paul Seixas, terzo lo scorso anno), la Svizzera di Marc Hirschi e Jan Christen

percorso ciclismo

Le caratteristiche del percorso

Il percorso degli Europei di ciclismo parte da Lubiana e arriva nella vicina cittadina di Sencur, dove bisogna percorrere più volte un circuito di 22,1 km, compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%. Prima di entrare nel circuito, verrà percorso un tratto pianeggiante di circa 82 km. Il Mozjanca verrà affrontato per l'ultima volta a circa 14 km dal traguardo: potrebbe essere il momento decisivo della corsa.

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