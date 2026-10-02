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Europei ciclismo, lo spagnolo Alvarez vince la gara in linea U23. Negrente 5°

Ciclismo

Lo spagnolo conquista la medaglia d'oro nella gara in linea maschile Under 23, agli Europei di ciclismo in corso in Slovenia. Hector Alvarez ha preceduto il polacco Jan Jackoviak e il belga Nils Driesen. Quinta posizione per l'azzurro Mattia Negrente

DONNE U23, VINCE WINTER

Hector Alvarez ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea maschile Under 23 agli Europei di ciclismo in Slovenia. Lo spagnolo - terzo nel 2025 e secondo al Mondiale di Montreal della scorsa settimana - dopo un primo attacco al penultimo giro sulla salita di Mozjanca. Alvarez ha preceduto sul traguardo di Sencur il polacco Jan Jackoviak (+20") e il belga Nils Driesen (+32"). Quarta posizione per il tedesco Max Bock, con un distacco di 37" dal vincitore. Mattia Negrente ha chiuso la prova con il quinto posto, regolando in volata un gruppetto, giunto sul traguardo con un ritardo di 49".

Ordine d'arrivo

  • 1 ALVAREZ MARTINEZ Hector Spagna 03:02:22
  • 2 JACKOWIAK Jan Polonia +20"
  • 3 DRIESEN Niels Belgio +32"
  • 4 BOCK Max Germania +37"
  • 5 NEGRENTE Mattia Italia +49"
  • 6 DIJKMAN Daan Olanda +49"
  • 7 VAN KERCKHOVE Matisse BEL MU23 Belgio +49"
  • 8 VALJAVEC Erazem SLO MU23 Slovenia +49"
  • 9 MOREIRA Daniel POR MU23 Portogallo +49"
  • 10 RIŠKA Richard SVK MU23 Slovacchia +49"

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