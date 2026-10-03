Straordinario l'azzurro della Visma | Lease a Bike che trionfa in solitaria al Giro dell'Emilia: decisiva l'azione ai meno 4,6 km, poi la scalata di San Luca e l'arrivo a braccia alzate. Secondo Pidcock, terzo Onley, staccato il neo campione iridato McNulty. Davide Piganzoli fa tornare azzurro il Giro dell'Emilia: l'ultimo italiano a vincere era stato Alessandro De Marchi nel 2018

Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. Il 24enne di Morbegno della Visma | Lease a Bike, dopo il lavoro straordinario per Vingegaard al Giro d'Italia (chiuso all'8° posto) e al Tour de France (14°) , dopo la vittoria al Giro del Lussemburgo, mette un altro importante tassello nella sua carriera. L'azzurro trionfa infatti al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgenson riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azurro della Astana chiude settimo. Decimo invece il neo campione del mondo McNulty, alla sua prima gara con la maglia iridata. L'americano ha provato a infiammare la corsa ma negli ultimi due passaggi su San Luca ha perso contatto con il gruppetto di testa. Ultima gara da professionista invece per Nairo Quintana, omaggiato dal gruppo prima dell'avvio della corsa con l'ormai abitudinario passaggio in mezzo alle bici alzate.