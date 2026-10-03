Straordinario l'azzurro della Visma | Lease a Bike che trionfa in solitaria al Giro dell'Emilia: decisiva l'azione ai meno 4,6 km, poi la scalata di San Luca e l'arrivo a braccia alzate. Secondo Pidcock, terzo Onley, staccato il neo campione iridato McNulty. Davide Piganzoli fa tornare azzurro il Giro dell'Emilia: l'ultimo italiano a vincere era stato Alessandro De Marchi nel 2018
Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. Il 24enne di Morbegno della Visma | Lease a Bike, dopo il lavoro straordinario per Vingegaard al Giro d'Italia (chiuso all'8° posto) e al Tour de France (14°) , dopo la vittoria al Giro del Lussemburgo, mette un altro importante tassello nella sua carriera. L'azzurro trionfa infatti al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgenson riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azurro della Astana chiude settimo. Decimo invece il neo campione del mondo McNulty, alla sua prima gara con la maglia iridata. L'americano ha provato a infiammare la corsa ma negli ultimi due passaggi su San Luca ha perso contatto con il gruppetto di testa. Ultima gara da professionista invece per Nairo Quintana, omaggiato dal gruppo prima dell'avvio della corsa con l'ormai abitudinario passaggio in mezzo alle bici alzate.
L'ordine d'arrivo del Giro dell'Emilia 2026:
- 1 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike)
- 2 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +0:03
- 3 Oscar Onley (Netcompany INEOS) +0:03
- 4 Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) +0:05
- 5 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) +0:13
- 6 Ben Healy (EF Education-EasyPost) +0:23
- 7 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +0:30
- 8 Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) +0:38
- 9 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +0:45
- 10 Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) +0:45
Doppietta italiana: tra le donne vince Alessia Vigilia
Una giornata memorabile al Giro dell'Emilia per i colori azzurri. La bolzanina del Team Uno X trionfa anche lei da sola sul traguardo. In topo 10 anche Monica Trinca Colonel. L'ordine d'arrivo:
- 1) Alessia Vigilia (Uno x Mobility) 111,3 km in 2h50'46 media 39,11 km/h
- 2) Sarah van Dam (Team Visma Lease a Bike) a 5"80
- 3) Ailish Lauren Dickson (FDJ United Suez) a 14"20
- 4) Malou Eisen (Volkerwessels Cycling Team) st.
- 5) Nikola Noskova (Cofidis Women Team) 27"20
- 6) Julie Bego (Cofidis Women Team) 31"20
- 7) Maud Oudeman (Team Visma Lease a Bike) st.
- 8) Rosita Reijnhout (Team Visma Lease a Bike) st.
- 9) Henrietta Christie (EF Education Oatly) 33"30
- 10) Monica Trinca Colonel (Jayco Alula) st.