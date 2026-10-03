Semplicemente devastante: Demi Vollering è la vera dominatrice del ciclismo femminile del 2026: Giro delle Fiandre, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Lievi, Giro d'Italia, Tour de France, i Mondiali a Montreal una settimana fa e ora anche gli Europei di ciclismo. Nessuno riesce a stare dietro all'olandese quest'anno. L'azione decisiva agli Europei in Slovenia è sull'ultima salita dell'ultimo giro del circuito. Vollering fa il vuoto e le prime inseguitrici, tra cui la nostra Elisa Longo Borghini, sono costrette alla resa e alla volata per gli altri posti sul podio. Vollering vince in solitaria, dietro di lei nello sprint per l'argento cade la polacca Niewiadoma, l'argento va alla compagna di nazionale dell'olandese Pieterse, bronzo per la svizzera Reusser. La nostra Elisa Longo Borghini, dopo la solita prova di grinta e classe, resta ai piedi del podio chiudendo la prova al quarto posto.