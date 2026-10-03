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Europei di ciclismo, Demi Vollering fa il bis dopo il Mondiale. Longo Borghini quarta

europei ciclismo

Doppietta Giro-Tour de France, il Mondiale appena conquistato e ora anche gli Europei: un 2026 semplicemente devastante per l'olandese Demi Vollering che vince in Slovenia staccando tutte le avversarie sull'ultima salita dell'ultimo giro. Elisa Longo Borghini a un passo da un'altra medaglia dopo il bronzo a Montreal: l'azzurra chiude quarta nella volata delle inseguitrici

EUROPEI CICLISMO, IL PERCORSO DELLA GARA MASCHILE

Semplicemente devastante: Demi Vollering è la vera dominatrice del ciclismo femminile del 2026: Giro delle Fiandre, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Lievi, Giro d'Italia, Tour de France, i Mondiali a Montreal una settimana fa e ora anche gli Europei di ciclismo. Nessuno riesce a stare dietro all'olandese quest'anno. L'azione decisiva agli Europei in Slovenia è sull'ultima salita dell'ultimo giro del circuito. Vollering fa il vuoto e le prime inseguitrici, tra cui la nostra Elisa Longo Borghini, sono costrette alla resa e alla volata per gli altri posti sul podio. Vollering vince in solitaria, dietro di lei nello sprint per l'argento cade la polacca Niewiadoma, l'argento va alla compagna di nazionale dell'olandese Pieterse, bronzo per la svizzera Reusser. La nostra Elisa Longo Borghini, dopo la solita prova di grinta e classe, resta ai piedi del podio chiudendo la prova al quarto posto. 

L'ordine d'arrivo: 

  • 1 VOLLERING Demi Netherlands 3:10:33
  • 2 PIETERSE Puck Netherlands 0:05
  • 3 REUSSER Marlen Switzerland 0:05
  • 4 LONGO BORGHINI Elisa Italy 0:05
  • 5 NIEDERMAIER Antonia Germany 0:15
  • 6 NIEWIADOMA Kasia Poland 0:45
  • 7 BERTHET Juliette France 0:59
  • 8 KOCH Franziska Germany 1:55
  • 9 OSTOLAZA Usoa Spain 1:55
  • 10 DE VRIES Femke Netherlands 1:56

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