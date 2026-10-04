Europei di ciclismo, la gara élite maschile in diretta live
196,3 km e un dislivello di oltre 2500 metri: al via la gara élite maschile in linea degli Europei di ciclismo. Per gli azzurri ci proverà di nuovo Giulio Ciccone dopo il nono posto ai Mondiali di Montreal. Tanti sono alla ricerca di rivincita dopo la gara canadese, al partire dal grande favorito Remco Evenepoel. Assente Tadej Pogacar. Qui tutte le news e gli aggiornamenti sulla gara minuto per minuto
Alessandro Pinarello
- Nato a Conegliano nel 2003, lo scalatore passa al professionismo a soli 19 anni nel 2022 con la maglia della Bardiani CSF Faizanè. Nel 2025 ottiene ottimi piazzamenti tra i professionisti, chiudendo 4° al Giro della Toscana e 6° al Giro di Romagna.
- La svolta si concretizza nel 2026 con il passaggio nel World Tour alla NSN Cycling Team. Disputa una fantastica Tirreno-Adriatico 2026, chiusa nella top 10 generale, pochi giorni dopo in Spagna conquista la 5ª tappa del Gran Camiño 2026 sul traguardo del Monte Trega.
- In estate brilla anche nel nord Europa, conquistando un altro podio di rilievo con il 3° posto all'Arctic Race of Norway 2026.
Marco Frigo
- Classe 2000, il passista-scalatore è professionista dal 2023, anno in cui disputa il suo primo Giro d'Italia, sfiorando la vittoria con un 3° posto di tappa sul Colle Braida. La consacrazione arriva nel 2025 grazie alla vittoria nella 3ª tappa del Tour of the Alps. Pochi mesi dopo indossa la maglia azzurra e conquista l'argento europeo nella staffetta mista.
- Nel 2026 si trasferisce alla formazione NSN Cycling Team, dove esordisce al Tour de France.
- Ha già siglato un accordo pluriennale che lo porterà a correre con la UAE Team Emirates dal 2027.
Diego Ulissi
- Nato a Cecina in provincia di Livorno nel 1989, è un altro dei 'senatori' azzurri. Uno dei corridori con più grande esperienza, nel palmares vanta la vittoria in ben otto tappe al Giro d'Italia.
- Nel 2025 ha coronato anche il sogno di vestire, per due giorni, la maglia rosa. Sempre lo scorso anno ha vinto il Giro dell'Appennino e la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali, la terza tappa e la classifica generale del Giro d'Austria
Giulio Pellizzari
- Nato a San Severino Marche nel 2003, è un altro dei giovani più promettenti del ciclismo italiano e corre, come Pellizzari, con la Red Bull-BORA-hansgrohe.
- Nel 2025 è arrivata la sua prima vittoria da professionista alla Vuelta a Espana anche se è stato il 2026 l’anno della sua consacrazione. Ha, infatti, vinto il Tour of the Alps, chiuso al terzo posto la Tirreno-Adriatico e il 2° al Tour of Slovenia.
- Ad agosto è arrivato un altro successo di tappa alla Vuelta a Burgos, terminata al 4° posto della classifica generale.
Christian Scaroni
- Nato a Brescia nel 1997, è uno dei corridori italiani più abituato alle corse giornaliere. Il risultato più importante della carriera è arrivato al Giro d'Italia 2025 con la vittoria nella 16^ tappa a San Valentino di Brentonico.
- Nel 2026 ha già centrato tre successi: la Classica Camp de Morvedre, una tappa del Giro d’Italia e la classifica generale del Tour of Oman.
- In estate ha poi chiuso 4° alla Clasica di San Sebastian, 3° alla Clasica Castilla y Leon e 7° al Tour de Pologne
Alessandro Fancellu
- Nato a Como nel 2000, lo scalatore è professionista dal 2021. Esplode tra gli Juniores cogliendo uno storico bronzo in linea ai Mondiali di Innsbruck 2018. Passa pro nel team di Alberto Contador (EOLO-Kometa), vivendo stagioni difficili a causa di infortuni.
- Dopo una breve parentesi alla Q36.5 nel 2024, la svolta e la rinascita avvengono nel 2025 con il Team UKYO: conquista la classifica generale del Tour of Japan 2025, nello stesso anno si impone in Italia in una classica del calendario nazionale, la Milano-Rapallo.
- Nel 2026 si trasferisce alla formazione ProTeam italo-ungherese MBH Bank CSB Telecom Fort: vince la 4ª tappa del Giro della Repubblica Ceca e a settembre 2026 conquista frazione d'apertura del Giro d'Abruzzo a Casalincontrada.
Ludovico Crescioli
- Ludovico Crescioli è nato a Empoli il 20 ottobre 2003. Passato professionista nel 2025 con il Team Polti VisitMalta dopo aver conquistato l'anno prima una vittoria di tappa al Tour de l'Avenir.
- Il 26 aprile 2026 ha conquistato la sua prima vittoria pro' al Giro dell'Appennino. Nello stesso anno ha esordito nei Grandi Giri, completando il Giro d'Italia al 27° posto. Sempre nel 2026 ha conquistato il 2° posto di tappa all'Arctic Race of Norway e al Trofeo Matteotti.
Alla scoperta degli azzurri, Giulio Ciccone:
- Nato a Chieti nel 1994 è uno dei riferimenti del ciclismo italiano nelle corse più dure e nelle giornate da scalatori. Corre per la Lidl-Trek e in carriera ha vinto tre tappe al Giro d'Italia, oltre alla classifica scalatori del Giro d’Italia nel 2019 e la maglia a pois al Tour de France 2023.
- Nel 2026 ha riconquistato la classifica degli scalatori indossando per un giorno la maglia rosa. Durante quest’estate ha chiuso al terzo posto alla Vuelta a Burgos mentre è arrivato sesto alla Clasica di San Sebastian.
- Agli ultimi Mondiali ha chiuso al 9° posto
Gli azzurri convocati:
- Giulio Ciccone – Lidl-Trek
- Ludovico Crescioli – Team Polti VisitMalta
- Alessandro Fancellu – MBH Bank CSB Telecom Fort
- Marco Frigo – NSN Cycling Team
- Giulio Pellizzari – Red Bull-Bora-Hansgrohe
- Alessandro Pinarello – NSN Cycling Team
- Christian Scaroni – XDS Astana Team
- Diego Ulissi – XDS Astana Team
L'altimetria
Il percorso
Il percorso degli Europei di ciclismo parte da Lubiana e arriva nella vicina cittadina di Sencur, dove bisogna percorrere più volte un circuito di 22,1 km, compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%. Prima di entrare nel circuito, verrà percorso un tratto pianeggiante di circa 82 km. Il Mozjanca verrà affrontato per l'ultima volta a circa 14 km dal traguardo: potrebbe essere il momento decisivo della corsa. Oltre 2500 i metri di dislivello
I protagonisti attesi
Il nuovo campione d'Europa si deciderà in Slovenia, ma non sarà di nuovo lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione in carica non parteciperà a causa dell'infortunio subito alla Vuelta e nonostante le sue iniziali intenzioni di correre davanti al suo pubblico. Potrebbe comunque festeggiare il suo connazionale Primoz Roglic, tra i favoriti almeno per il podio. I riflettori saranno puntati soprattutto su Remco Evenepoel, secondo nel 2025 e reduce da un Mondiale deludente (eccezion fatta per il consueto successo a cronometro). L'Italia può recitare la sua parte con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, così come la Spagna di Juan Ayuso, la Francia di Kevin Vauquelin e Romain Gregoire (ma senza Paul Seixas, terzo lo scorso anno), la Svizzera di Marc Hirschi e Jan Christen.
196,3 km la lunghezza del percorso
Si deciderà il nuovo campione d'Europa sulle strade di Lubiana e Sencur, in Slovenia, lungo un percorso di 196,3 km. Il tratto fondamentale sarà il circuito conclusivo da ripetere cinque volte: 22,1 km compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%. Il grande favorito è il belga Remco Evenepoel, chiamato al riscatto dopo il Mondiale
L'albo d'oro
Gli Europei di ciclismo sono una competizione giovane, almeno per quanto riguarda i professionisti. La prima edizione si è svolta nel 2016, prima c'erano solo le prove Under 23 (dal 1995) e quelle juniores (dal 2005). Da quando è prevista la prova in linea élite maschile, l'Italia è la nazione più vincente con quattro successi. Il campione in carica è Pocagar, che non potrà difendere il titolo sulle strade di casa a Lubiana per infortunio. Di seguito, l'albo d'oro
Europei di ciclismo, albo d'oro: l'Italia è la nazione più vincenteVai al contenuto
Europei ciclismo, il giorno della gara maschile
Buongiorno!
Tra un'ora il via alla prova élite maschile in linea degli Europei di ciclismo in corso in Slovenia. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale