Il nuovo campione d'Europa si deciderà in Slovenia, ma non sarà di nuovo lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione in carica non parteciperà a causa dell'infortunio subito alla Vuelta e nonostante le sue iniziali intenzioni di correre davanti al suo pubblico. Potrebbe comunque festeggiare il suo connazionale Primoz Roglic, tra i favoriti almeno per il podio. I riflettori saranno puntati soprattutto su Remco Evenepoel, secondo nel 2025 e reduce da un Mondiale deludente (eccezion fatta per il consueto successo a cronometro). L'Italia può recitare la sua parte con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, così come la Spagna di Juan Ayuso, la Francia di Kevin Vauquelin e Romain Gregoire (ma senza Paul Seixas, terzo lo scorso anno), la Svizzera di Marc Hirschi e Jan Christen.