C’era una Vuelta Pogačar, e poi una Vuelta Mas

Ci sono tante cose per le quali ricorderemo l'edizione 2026 della Vuelta. In primis la caduta con conseguente ritiro di Re Pogacar, evento che ha inevitabilmente inciso in maniera decisiva sulla corsa, decretando un prima e un dopo. Ma l'assenza forzata del vincitore di tutto ha permesso a tanti suoi colleghi di mettersi in mostra e alla fine ne è uscita una corsa piena di spunti
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