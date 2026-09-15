Pogacar, sui social foto e video della riabilitazione dopo l'incidente

In un video pubblicato sui suoi social, Tadej Pogacar ha pubblicato foto e immagini che ripercorrono il periodo successivo all'infortunio patito durante la Vuelta. Dall'ospedale di Barcellona, dove è stato operato, a quelle realizzate nella sua abitazione, con la riabilitazione e anche i primi allenamenti in cyclette e sui rulli, anche con l'ausilio del simulatore. Al termine del video, un sorridente Pogacar racconta, soddisfatto, di essere "super felice" e chiude con un significativo "let's go!"

Poco più di due settimane dopo l'incidente alla Vuelta di Spagna, Tadej Pogacar torna sui social per salutare, e rassicurare, tutti i suoi tifosi. In un video pubblicato sui suoi profili, il fuoriclasse sloveno ha pubblicato foto e video che ripercorrono il periodo successivo all'incidente durante l'ottava tappa della corsa spagnola. Si parte dalle immagini dell'ospedale di Barcellona, dove è stato operato, a quelle realizzate nella sua abitazione, a quelle con la fidanzata Urska o a tavola con un piatto di gnocchi al pomodoro, per finire con le più attese: la riabilitazione e anche i primi allenamenti in cyclette e sui rulli, anche con l'ausilio del simulatore. Al termine del video, un sorridente Pogacar racconta, soddisfatto, di essere "super felice" e chiude con un significativo "let's go!"