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Giro d'Abruzzo, a Jasch la 2^ tappa. Fancellu leader della classifica

giro d'abruzzo

Lennart Jasch ha conquistato la 2^ tappa del Giro d'Abruzzo, con arrivo a Caramanico Terme. Il tedesco della Tudor ha preceduto con un guizzo nell'ultimo chilometro il francese Godon e l'italiano Scalco. Fancellu resta leader della classifica generale

Parla tedesco la seconda tappa del Giro d'Abruzzo, la Popoli Terme-Caramanico Terme di 143 km. Vittoria per Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team), che si è imposto in solitaria con uno scatto imprendibile nell'ultimo chilometro di una frazione molto movimentata, con 2.500 metri di dislivello. Il tedesco, che si è dato al ciclismo da solamente tre anni dopo una brillante carriera nel pattinaggio su ghiaccio, ha preceduto di 9'' il francese Dorian Godon (Netcompany INEOS) e l'italiano della XDS Astana Development Team, Matteo Scalco. Alessandro Fancellu conserva la maglia di leader della classifica generale con 4'' di vantaggio sullo stesso Jasch. Giovedì è in programma la terza frazione, Oricola-Piana del Cavaliere - San Benedetto dei Marsi di 158 km con probabile arrivo in volata. 

L'ordine d'arrivo della 2^ tappa

  • 1 JASCH Lennart (Tudor Pro Cycling Team) in 3:36:26
  • 2 GODON Dorian (Netcompany INEOS) +9''
  • 3 SCALCO Matteo (XDS Astana Development Team) st
  • 4 DATI Tommaso (Team UKYO) st
  • 5 GARIBBO Nicolò (Team UKYO) st
  • 6 CRESCIOLI Ludovico (Team Polti VisitMalta) st
  • 7 LORELLO Riccardo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) st
  • 8 BALLABIO Giacomo (Team Vorarlberg) st
  • 9 BARBUTO Riccardo (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) st
  • 10 BERASATEGI Xabier (Euskaltel - Euskadi) st

La classifica generale

  • 1 FANCELLU Alessandro in 7:27:48
  • 2 JASCH Lennart  +4''
  • 3 RONDEL Mathys +6 ''
  • 4 ULISSI Diego +8''
  • 5 GARIBBO Nicolò +12''

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