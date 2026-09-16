Lennart Jasch ha conquistato la 2^ tappa del Giro d'Abruzzo, con arrivo a Caramanico Terme. Il tedesco della Tudor ha preceduto con un guizzo nell'ultimo chilometro il francese Godon e l'italiano Scalco. Fancellu resta leader della classifica generale

Parla tedesco la seconda tappa del Giro d'Abruzzo, la Popoli Terme-Caramanico Terme di 143 km. Vittoria per Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team), che si è imposto in solitaria con uno scatto imprendibile nell'ultimo chilometro di una frazione molto movimentata, con 2.500 metri di dislivello. Il tedesco, che si è dato al ciclismo da solamente tre anni dopo una brillante carriera nel pattinaggio su ghiaccio, ha preceduto di 9'' il francese Dorian Godon (Netcompany INEOS) e l'italiano della XDS Astana Development Team, Matteo Scalco. Alessandro Fancellu conserva la maglia di leader della classifica generale con 4'' di vantaggio sullo stesso Jasch. Giovedì è in programma la terza frazione, Oricola-Piana del Cavaliere - San Benedetto dei Marsi di 158 km con probabile arrivo in volata.