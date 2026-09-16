Van der Poel torna a correre al Giro di Lussemburgo: "Serve ritmo per i Mondiali"

A due mesi dall'ultima apparizione, Mathieu van der Poel ritorna a gareggiare su strada e lo farà da oggi a domenica al Giro del Lussemburgo. Una tappa fondamentale per l'olandese, in vista dei Mondiali di Montreal del 27 settembre: "Devo ritrovare il mio ritmo per il Canada", ha detto
L'ultima volta lo avevamo visto vincere ai Campi Elisi una delle tappe più emozionanti nella storia del Tour de France. Mathieu van der Poel è pronto a tornare in strada dopo l'esperienza (non positiva) con la mountain bike e lo farà da mercoledì 16 a domenica 20 settembre nel Giro del Lussemburgo. Una tappa fondamentale per l'olandese dell'Alpecin in vista dell'appuntamento principale, il Mondiale di Montreal, aperto a ogni pronostico dopo l'assenza forzata di Tadej Pogacar a causa della rovinosa caduta alla Vuelta.
"Ricordo ottimo, mi serve ritmo gara e chilometri in strada"
"Ho un ottimo ricordo del Tour de Luxembourg di due anni fa - ha detto Vdp, campione del mondo nel 2023 a Glasgow -. Ho vinto una tappa, ci sono andato vicino altre volte e ho chiuso al secondo posto nella classifica generale. Cosa ancora più importante, subito dopo ho disputato un buon Campionato del Mondo a Zurigo, a dimostrazione del fatto che questa corsa è stata un'ottima preparazione finale. Sento che quest'anno può servire allo stesso scopo in vista dei Mondiali in Canada. Dopo il mio blocco in mountain bike, ho decisamente bisogno di ritmo gara e di chilometri competitivi su strada. Questo è il mio obiettivo principale qui. Ovviamente, se ci sarà l'opportunità di lottare per una vittoria di tappa, la coglierò. Una vittoria sarebbe un bel bonus e potrebbe anche darmi un po' di fiducia in più prima di partire per il Canada".