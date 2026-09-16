Van der Poel torna a correre al Giro di Lussemburgo: "Serve ritmo per i Mondiali"

"Ricordo ottimo, mi serve ritmo gara e chilometri in strada"

"Ho un ottimo ricordo del Tour de Luxembourg di due anni fa - ha detto Vdp, campione del mondo nel 2023 a Glasgow -. Ho vinto una tappa, ci sono andato vicino altre volte e ho chiuso al secondo posto nella classifica generale. Cosa ancora più importante, subito dopo ho disputato un buon Campionato del Mondo a Zurigo, a dimostrazione del fatto che questa corsa è stata un'ottima preparazione finale. Sento che quest'anno può servire allo stesso scopo in vista dei Mondiali in Canada. Dopo il mio blocco in mountain bike, ho decisamente bisogno di ritmo gara e di chilometri competitivi su strada. Questo è il mio obiettivo principale qui. Ovviamente, se ci sarà l'opportunità di lottare per una vittoria di tappa, la coglierò. Una vittoria sarebbe un bel bonus e potrebbe anche darmi un po' di fiducia in più prima di partire per il Canada".