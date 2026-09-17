Evenepoel, ipotesi Giro d'Italia nel 2027

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Evenepoel, ipotesi ritorno al Giro d'Italia nel 2027

Ciclismo

Remco Evenepoel potrebbe tornare sulle strade del Giro d'Italia nel 2027: il belga, che in carriera ha già vinto la Vuelta e ha conquistato due podi al Tour, era stato costretto al ritiro a causa del Covid nel 2023 quando indossava la maglia rosa

Il Giro d'Italia 2027 ha trovato la sua prima stella? Così sembra. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' e da 'HLN', Remco Evenepoel sta pensando di tornare a partecipare alla corsa rosa. Il belga, vincitore della Vuelta e per due volte sul podio del Tour, ha corso in Italia in due occasioni. Nel 2021, al rientro dopo il terribile incidente al Lombardia, si era ritirato a causa di una caduta mentre era al secondo posto. Ancora peggio gli era andata due anni più tardi, quando dovette abbandondare la corsa dopo la nona frazione a causa del Covid mentre era in maglia rosa. La sua squadra, la Red Bull-BORA-hansgrohe, ha comunicato di voler prima aspettare e vedere come si svilupperanno i percorsi del Giro e del Tour. "La strategia di iniziare il recente Tour con due leader (Evenepoel e Florian Lipowitz, ndr) è stata la migliore col senno di poi - ha dichiarato l'amministratore delegato della squadra, Ralph Denk, in un'intervista a HLN -. In futuro, affronteremo anche i Grandi Giri con due leader della classifica generale, ma è ancora troppo presto per dire se sarà il Giro, il Tour o la Vuelta e dipende dal percorso, che spesso è l'elemento decisivo". I percorsi di Giro e Tour saranno definiti nelle prossime settimane: Remco ci sarà per sfatare il tabù maglia rosa?

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