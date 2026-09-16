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Giro del Lussemburgo, van der Poel torna e trionfa nella prima tappa

Ciclismo

L'olandese torna a gareggiare e lo fa a modo sua, vincendo la prima tappa del Giro di Lussemburgo. van der Poel trionfa con uno sprint, in salita, sbaragliando gli avversari a modo suo

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Mathieu van der Poel torna e si prende subito la scena. L'olandese vince la prima tappa del Giro di Lussemburgo con arrivo nella capitale dopo 157 km e oltre 2300 metri di dislivello. Dopo aver provato la fuga sugli strappi, van der Poel dopo essere stato ripreso trionfa nello sprint finale, con gli ultimi metri in salita. Secondo Pierre Gautherat, francese della Decathlon CMA CGM Team, e Marijn van den Berg della EF Education - EasyPost. Settimo Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) e decimo Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike). 

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