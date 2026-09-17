Giro d'Abruzzo, a D'Aiuto la 3^ tappa. Fancellu leader della classificagiro d'abruzzo
Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo, Oricola-Piana del Cavaliere - San Benedetto dei Marsi di 158 km. Il corridore della General Store - Essegibi - F.Lli Curia resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale
Ancora una volta una fuga vincente. Come già visto di recente anche a Giro e Tour, l'azione degli attaccanti va a buon fine. Nella terza tappa del Giro d'Abruzzo, Oricola-Piana del Cavaliere - San Benedetto dei Marsi di 158 km, vince Filippo D'Aiuto, che dopo essersi fatto 120 km di fuga resiste al rientro del gruppo e precede i velocisti di un paio di secondi. Un tempo sufficiente per festeggiare la sua seconda vittoria in carriera dopo quella ottenuta in primavera nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Secondo posto per Godon, terzo per Tommaso Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale. Venerdì è in programma la quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km, che assegnerà la vittoria finale.
L'ordine d'arrivo della 3^ tappa
- 1 D'AIUTO Filippo (General Store - Essegibi - F.Lli Curia) in 3:15:31
- 2 GODON Dorian (Netcompany INEOS) 0:02
- 3 DATI Tommaso (Team UKYO) 0:02
- 4 COLNAGHI Luca (Bardiani CSF 7 Saber) 0:02
- 5 LORELLO Riccardo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) 0:02
- 6 BESSEGA Tommaso (Team Polti VisitMalta) 0:02
- 7 D'AMATO Andrea (Team UKYO) 0:02
- 8 CRESCIOLI Ludovico (Team Polti VisitMalta) 0:02
- 9 FANCELLU Alessandro (MBH Bank CSB Telecom Fort) 0:02
- 10 VAUQUELIN Kévin (Netcompany INEOS) 0:02
La classifica generale
- 1 FANCELLU Alessandro in 10:43:21
- 2 JASCH Lennart +8''
- 3 RONDEL Mathys +10 ''
- 4 GODON Dorian +11''
- 5 CRESCIOLI Ludovico +12''