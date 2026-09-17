Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo, Oricola-Piana del Cavaliere - San Benedetto dei Marsi di 158 km. Il corridore della General Store - Essegibi - F.Lli Curia resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale

Ancora una volta una fuga vincente. Come già visto di recente anche a Giro e Tour, l'azione degli attaccanti va a buon fine. Nella terza tappa del Giro d'Abruzzo, Oricola-Piana del Cavaliere - San Benedetto dei Marsi di 158 km, vince Filippo D'Aiuto, che dopo essersi fatto 120 km di fuga resiste al rientro del gruppo e precede i velocisti di un paio di secondi. Un tempo sufficiente per festeggiare la sua seconda vittoria in carriera dopo quella ottenuta in primavera nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Secondo posto per Godon, terzo per Tommaso Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale. Venerdì è in programma la quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km, che assegnerà la vittoria finale.