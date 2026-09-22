Gil Landim Gomes, stile 'amatoriale' nella crono del Mondiale di Montreal. VIDEO

Alla cronometro dei Mondiali di ciclismo a Montreal, oltre al vincitore Remco Evenepoel e al secondo classificato Filippo Ganna, gli occhi sono caduti su Gil Landim Gomes. Il corridore della Guinea-Bissau ha aperto la giornata, risaltando per il suo look quasi amatoriale: bici da corsa su strada con manubrio convenzionale, casco da strada, un paio di occhiali da sole da passeggio e una borraccia con il logo del Canada. Tutti gli altri intorno a lui indossavano tute aerodinamiche, caschi cronometro con visiera integrata e calotta profilata e bici con appendici al millimetro, telaio crono sagomato e ruota lenticolare posteriore al carbonio. Gomes ha chiuso al 60° e ultimo posto, subito dietro al connazionale Ca Apolinario e a quasi 25 minuti dalla prima posizione, ma ha decisamente vinto la gara di stile e conquistato la simpatia di moltissimi appassionati e tifosi.