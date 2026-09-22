Mondiali ciclismo 2026, oggi Patrik Pezzo Rosola quinto nella crono juniores: classificamondiali
Il giovane talento azzurro a Montreal chiude quinto la prova a cronometro juniores. L'oro iridato va allo spagnolo Benjamin Noval davanti al belga Vic De Smet, argento, e al danese Malthe Risbjerg bronzo
MONDIALI CICLISMO: PERCORSI E VINCITORI - ITALIA ORO NELLA STAFFETTA
Giù dal podio Patrik Pezzo Rosola nella cronometro juniores ai Mondiali di ciclismo in corso a Montreal. Il giovane talento azzurro (figlio dell'olimpionica Paola Pezzo e dell'ex corridore Paolo Rosola) sfiora il bronzo ma chiude al quinto posto la prova contro il tempo. L'oro iridato va allo spagnolo Benjamin Noval davanti al belga Vic De Smet, argento, e al danese Malthe Risbjerg bronzo. L'altro azzurro in gara, Andrea Tarallo, chiude al 23° posto
L'ordine d'arrivo:
- 1. Noval Benjamín — Spagna — 25:17.35
- 2. De Smet Vic — Belgio — +6.35
- 3. Risbjerg Malthe — Danimarca — +16.97
- 4. Birkedal Julius Løvstrup — Danimarca — +21.00
- 5. Pezzo Rosola Patrik — Italia — +21.05
- 6. Salamin Antoine — Svizzera — +38.95
- 7. Orholm-Lønseth Sindre — Norvegia — +42.64
- 8. Atkins Leon — Francia — +47.56
- 9. Gayant Lancelot — Gran Bretagna — +49.39
- 10. Furenes Mads — Norvegia — +53.09